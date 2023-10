Les haut-parleurs des iPhone 15 peuvent crépiter

Après les surchauffes répétitives et les crash test ratés sur YouTube, le cauchemar continue pour Apple avec cette fois-ci de nombreux propriétaires d’iPhone 15 qui affirment avoir des crépitements lorsqu’ils écoutent de la musique via les haut-parleurs intégrés. Une fois encore, le cas n’est pas général, mais on compte assez de plaintes sur les forums d’entraide pour remplir des pages entières !

L’iPhone 15 crépite lors de la lecture d’une musique

Des utilisateurs ont récemment signalé des problèmes audio dans les haut-parleurs intégrés des iPhone 15, ce qui génère des inquiétudes et des discussions parmi les possesseurs des nouveaux iPhone. Sur Reddit, un utilisateur a décrit le haut-parleur comme semblant être “agité”, produisant un son similaire à celui d’un liquide en mouvement à l’intérieur lors de l’utilisation pour les appels et l’écoute de musique à fort volume. Un autre a spécifiquement mentionné des craquements audio lors de la lecture de certaines vidéos et dans des gammes de fréquences spécifiques. Cela nous rappelle certains MacBook.



Le problème a gagné en visibilité lorsque le TikToker Milesabovetech a partagé ses propres mésaventures avec son iPhone 15 Pro Max. Même après deux remplacements gratuits pris en charge par Apple, les problèmes de grésillement audio ont persisté, ce qui suggère un possible problème de grande ampleur, soit dans la conception matérielle, soit dans le logiciel de l’appareil.

Même si Apple a procédé à des remplacements, reconnaissant implicitement un problème, l’origine précise de ce défaut audio demeure indéterminée et non reconnue officiellement à ce stade. Le dilemme entre un problème matériel ou logiciel reste un sujet de spéculation au sein de la communauté des utilisateurs et des experts technologiques.



Les témoignages de ceux ayant reçu de nouveaux appareils en remplacement indiquent que le problème est identique, ce qui suscite des questions concernant la généralité de ce dysfonctionnement dans la gamme de l’iPhone 15.



Alors que les informations continuent de circuler et que d’autres utilisateurs partagent potentiellement leurs propres expériences, la pression monte pour qu’Apple identifie, reconnaisse et résolve ce problème de grésillement dans les haut-parleurs des iPhone 15.



Actuellement, les utilisateurs affectés sont dans l’attente de réponses et de solutions, alors que les discussions se poursuivent sur les forums d’entraide et les réseaux sociaux. Malheureusement pour Apple, les iPhone 15 cumulent les problèmes depuis leur commercialisation avec des ça de surchauffe par exemple, ce qui pourrait être néfaste pour les ventes à venir pendant la période des fêtes de fin d’année. Beaucoup de consommateurs pourraient revoir leurs plans et finalement investir dans un iPhone 14 ou un smartphone concurrent.