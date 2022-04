TCL : AirPlay 2 et HomeKit arrivent sur plusieurs téléviseurs

Deux ans après l'arrêt brutale des usines à cause de la propagation du covid-19 à travers le monde, le secteur des semi-conducteurs peine à retrouver sa pleine puissance et surtout à rattraper...

Le 11 avril 2022 est un grand jour pour les équipes d'Apple car il annonce la fin du 100% télétravail après plus de deux ans de mise en place. Si certains employés risquent de déchanter, c'est...

Plus tôt cette année, Amazon a annoncé qu'elle commencerait à fabriquer ses propres TV, décrits comme des "téléviseurs construits par Amazon" pour la première fois. Après le...

En ce qui concerne HomeKit, c'est l'opportunité de gérer tous vos appareils domotiques enregistrés dans l'application d'Apple. Depuis votre téléviseur TCL compatible, vous pourrez éteindre l'éclairage de votre salon, baisser vos volets électriques... Les possibilités sont nombreuses et cette intégration dans les téléviseurs permet d'éviter de recourir à votre iPhone, votre Apple Watch ou même Siri, vous pourrez tout faire depuis votre télécommande, comme si vous aviez une Apple TV !

Pour rappel, l'AirPlay 2 permet de recopier un contenu audio et vidéo en passant par le réseau Wi-Fi personnel de votre box internet. Les avantages de ce protocole nouvelle génération c'est :

Avec des géants comme Samsung, LG ou encore Sony, TCL essaie de s'armer d'arguments pour convaincre les consommateurs d'investir dans l'une de ses télévisions. Les derniers modèles qui sont acclamés par les critiques manquent cruellement de connectivité pour les fidèles Apple qui possèdent plusieurs produits à leur domicile. Heureusement, TCL vient de s'engager à résoudre ce petit problème délicat très rapidement. L'entreprise vient d'annoncer l'arrivée du support AirPlay 2 et de HomeKit sur ces téléviseurs : C735 , C835 et C935 qui sont essentiellement commercialisés en Europe.

Les constructeurs de téléviseurs n'hésitent plus à signer des partenariats avec Apple pour attirer les clients de l'écosystème pommé. Si l'application Apple TV parfois du temps à se déployer sur certains téléviseurs, l'AirPlay 2 et la fonctionnalité HomeKit eux, rencontre beaucoup de succès.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.