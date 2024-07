IHG Hotels & Resorts propose AirPlay sur les téléviseurs LG

Avec la sortie d’iOS 17, l’une des volontés d’Apple était de démocratiser l’intégration du AirPlay sur les téléviseurs qui se trouvent dans les chambres des hôtels. Après avoir conclu des partenariats avec plusieurs grandes chaînes populaires à travers le monde, IHG Hotels & Resorts est la première chaînes à lancer le déploiement du AirPlay sur tous les téléviseurs de ses chambres.

Apple x Hôtels IHG

IHG Hotels & Resorts, une des plus grandes chaînes hôtelières mondiales, continue d’innover dans l’expérience client avec l’introduction de la fonction AirPlay d’Apple sur les téléviseurs de plus de 60 de ses établissements. Cette nouvelle fonctionnalité, qui tire parti des avancées d’iOS 17, permet aux clients d’utiliser leur iPhone ou iPad pour projeter facilement des contenus tels que des photos, des vidéos et de la musique, ainsi que des flux en streaming provenant d’applications tierces comme Netflix et Prime Video, directement sur le téléviseur de leur chambre.



Le processus pour connecter les appareils est simple et sécurisé. Les clients peuvent activer cette connexion en scannant simplement un code QR affiché sur le téléviseur de leur chambre. Ce scan non seulement connecte l’appareil au Wi-Fi de l’hôtel, mais active aussi automatiquement la fonction AirPlay, sans nécessité de saisir de mot de passe ou de naviguer dans des menus complexes.

Les téléviseurs, fournis par LG, sont spécialement équipés pour supporter cette technologie. Chaque code QR est unique à la chambre, assurant ainsi que le contenu diffusé reste privé et visible uniquement dans la chambre concernée. À la fin du séjour, la connexion AirPlay est automatiquement désactivée et le système est réinitialisé, garantissant une expérience sûre et sans problème pour le client suivant.



Cette nouvelle approche du AirPlay dans le milieu de l’hôtellerie commence progressivement à se déployer, IHG Hôtels est pour l’instant la première chaîne à se lancer, mais d’autres chaînes d’hôtels vont bientôt suivre. Si vous réservez une chambre prochainement dans un hôtel qui propose ce type d’AirPlay, pensez à bien vérifier que votre iPhone est sur iOS 17 ou votre iPad sur iPadOS 17 minimum, dans le cas contraire, votre iPhone ne pourra pas se connecter automatiquement au WiFi et s’associer au téléviseur dans votre chambre.



