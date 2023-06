Apple s'associe à LG pour son projet d'imposer l'AirPlay dans tous les hôtels

À la WWDC 2023, Apple a exprimé sa volonté de démocratiser l'AirPlay dans les hôtels, l'objectif est que les utilisateurs Apple puissent facilement envoyer de la musique et du contenu vidéo vers le téléviseur dans leur chambre. Pour ce projet, il était difficile d'avancer tout seul, c'est pour cela qu'Apple s'est associé avec LG, un célèbre fabricant de télévision qui a déjà séduit de nombreux hôtels à travers le monde !

Apple x LG

Entre LG et Samsung, qui est le constructeur de téléviseurs qui a le taux de présence le plus élevé dans les chambres d'hôtel ? Selon LG, c'est sans aucun doute ses TV qui sont les plus nombreuses, c'est d'ailleurs pour cela qu'Apple a choisi de créer un partenariat avec LG plutôt que son principal concurrent.

Dans un communiqué de presse, la firme sud-coréenne explique :

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Apple sur ce partenariat, nous nous sommes assurés qu'AirPlay soit aussi facile à utiliser qu'à la maison.

Le principe du partenariat entre LG et Apple mise vraiment tout sur la facilité d'utilisation, les deux entreprises se sont organisées pour éviter les mots de passe, le téléchargement nécessaire d'une application, les codes à plusieurs chiffres ou lettres... Tout se fait via un QR code unique qui s'affichera sur le téléviseur, le propriétaire de l'iPhone ou de l'iPad aura juste besoin d'ouvrir son application "Appareil photo" pour créer la connexion.



Michael Kosla, vice-président de l'hôtellerie chez LG Business Solutions, se dit particulièrement fier de ce partenariat avec Apple :

Il s'agit d'une avancée majeure pour le divertissement en chambre dans l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, nous écoutons de près les besoins des consommateurs qui exigent de plus en plus un accès simple à leurs options de médias personnels sur le plus grand écran, où qu'ils se trouvent. Les hôtels qui offrent cette fonctionnalité auront une longueur d'avance immédiate avec les voyageurs qui utilisent des appareils Apple, ce qui augmentera la satisfaction des clients tout en offrant une réelle différenciation par rapport à la concurrence locale.

Tous ces détails n'avaient pas été communiqués par Apple lors de la WWDC 2023, c'est la première fois que nous entendons parler du QR code pour se connecter ou encore du partenariat avec LG pour ce nouveau projet. En ce qui concerne la disponibilité, on parle d'un lancement de l'AirPlay dans les hôtels au cours de l'année.



Apple et LG sont en train de voir les derniers détails pour que cette nouveauté fonctionne rapidement et de manière fluide, sans accrochage. En ce qui concerne les téléviseurs LG compatibles "AirPlay dans l'hôtel", c'est le silence radio, mais on imagine que la compatibilité sera importante, car les hôtels ne sont pas du genre à renouveler les téléviseurs régulièrement dans les chambres, ce sont à chaque fois des coûts énormes.