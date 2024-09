Apple reporte la fonctionnalité AirPlay dans les chambres d'hôtel à 2024 (màj)

En juin dernier, Apple s'associait à LG pour proposer AirPlay dans la plupart des hôtels du monde avec une future mise à jour. Alors qu'on attendait cette nouveauté avec iOS 17, finalement il faudra attendre 2024 pour en profiter. La firme de Cupertino a mis à jour la page iOS 17 de son site web pour indiquer que sa fonctionnalité AirPlay pour les téléviseurs des chambres d'hôtel a été reportée à l'année prochaine.





La fonctionnalité AirPlay pour les hôtels d'iOS 17, retardée à plusieurs reprises, arrive enfin. Un porte-parole de LG a confirmé que cette fonction sera disponible sur les téléviseurs de certains hôtels "plus tard au printemps".

AirPlay à l'hôtel en 2024

Lors de la WWDC 23, Apple avait expliqué que la fonctionnalité serait "disponible plus tard dans l'année", mais elle indique maintenant qu'elle sera "disponible dans une mise à jour en 2024". Apple n'a pas fourni de calendrier plus précis, mais la fonctionnalité devrait être ajoutée dans une mise à jour d'iOS 17 au cours du premier semestre de l'année prochaine. Ce sera donc iOS 17.3 ou iOS 17.4, soit la même version qui est censée accueillir le sideloading en Europe.

Pour mémoire, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'iPhone de scanner un code QR sur le téléviseur de leur chambre d'hôtel afin d'établir une connexion AirPlay, dans le but de diffuser sans fil des vidéos, des photos et de la musique vers le téléviseur. Google propose déjà une fonction similaire sur certains téléviseurs d'hôtel, permettant aux clients de diffuser du contenu à partir de leur smartphone via Chromecast.



Lors de l'annonce initiale, Apple a déclaré que IHG Hotels & Resorts, propriétaire de Holiday Inn, serait l'une des premières sociétés hôtelières à adopter cette fonctionnalité, tandis que LG a annoncé qu'il serait l'un des premiers fabricants de téléviseurs pour chambres d'hôtel à prendre en charge cette fonctionnalité. Samsung ou encore Sony devraient rejoindre celui qui fournit les dalles OLED de la plupart des téléviseurs.