GTA 6 : la date des précommandes et la jaquette officielle !

Rockstar Games passe à la vitesse supérieure. Le studio a officiellement annoncé l’ouverture des précommandes et a dévoilé dans le même temps la jaquette officielle du jeu.

GTA 6 : les précommandes ouvrent le 25 juin, Rockstar dévoile aussi la jaquette officielle

Rockstar Games a brisé le silence ce jeudi 18 juin 2026. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le studio a confirmé que les précommandes de Grand Theft Auto VI seront officiellement disponibles le 25 juin 2026. Une date courte, une annonce directe : c'est du Rockstar pur jus.



La nouvelle s'accompagne d'un bonus visuel inattendu : la jaquette officielle du jeu. Le studio l'a mise en ligne sur le site de GTA VI sous forme de téléchargement libre, une attention rare qui confirme que la machine marketing est désormais (enfin) en marche. La jaquette reprend le format multi-vignettes emblématique de la série, avec plusieurs personnages et décors disposés en grille, un crocodile en bonne place parmi eux.



Côté calendrier global, GTA 6 reste fixé au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, avait promis en mai dernier que la campagne promotionnelle démarrerait avec l'été. C'est chose faite, avec une semaine d'avance sur le solstice. Un troisième trailer reste très attendu par la communauté, et cette ouverture des précommandes pourrait en annoncer l'arrivée imminente.

Les prix et les différentes éditions du jeu n'ont pas encore été officialisés. Les analystes du secteur tablent sur un tarif autour de 79,99 euros pour l'édition standard, une hypothèse cohérente avec les déclarations vagues de Zelnick sur la valeur délivrée aux joueurs. Les éditions supérieures et un éventuel collector restent dans le flou pour l'instant. Idem pour le mode multijoueur qui pourrait être un DLC payant.



À noter que la version PC n'est toujours pas annoncée pour le lancement de novembre. Rockstar respecte depuis GTA V une stratégie de sortie console en priorité, avec un portage PC différé de plusieurs mois, voire davantage. Les joueurs PC devront patienter.



GTA 6 sort dans 5 mois !