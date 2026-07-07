Ares: The Iron Vanguard ouvre les précommandes sur iOS et Android

Le jeu Ares: The Iron Vanguard ouvre aujourd’hui ses précommandes sur iOS et Android. Développé par Com2uS, ce RPG d’action SF (science-fiction) est un spin-off du MMORPG Ares et promet une expérience solo et coop riche en combats spectaculaires.

Un univers futuriste intense

L’histoire se déroule en l’an 3400. Vous faites partie d’une force d’élite chargée de stopper une menace qui risque d’engloutir la galaxie. Exploration de mégapoles immenses, planètes inexplorées et combats épiques sont au programme.Le gameplay repose sur les Battle Suits : vous pouvez changer en temps réel entre différentes armures de combat, chacune offrant des capacités radicalement différentes. Vous piloterez aussi des machines de guerre colossales comme le Goliath ou le Valkyrie.

Solo, coop et PvP

Même s’il n’est pas un MMORPG complet, Ares: The Iron Vanguard propose :

Une campagne solo riche.

Du contenu coopératif PvE et PvP.

Des batailles à grande échelle rappelant Planetside ou Titanfall.

Le jeu mélange action rapide typique des ARPG et phases de pilotage de mechs impressionnants.

Préinscriptions ouvertes dès maintenant

Vous pouvez vous préinscrire dès aujourd’hui sur l’App Store et Google Play Store. Com2uS a également lancé un programme créateurs pour encourager les influenceurs à couvrir le jeu. La sortie est prévue plus tard en 2026.

En attendant, les préinscriptions permettent de recevoir des notifications et probablement des récompenses de lancement.



Ares: The Iron Vanguard semble combiner le meilleur des ARPG mobiles avec des mécaniques de mechs et une narration ambitieuse. Si le jeu tient ses promesses, il pourrait devenir l’un des meilleurs jeux d’action de l’année sur mobile. Les amateurs de Titanfall, Destiny ou Warframe devraient particulièrement apprécier ce mélange de combats rapides, personnalisation et exploration spatiale.

Télécharger le jeu ARES: THE IRON VANGUARD