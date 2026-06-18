Unreal Engine 6 officiellement annoncé par Epic Games

Epic Games a levé le voile sur Unreal Engine 6 lors du State of Unreal 2026 à Unreal Fest Chicago. Cette nouvelle version majeure unifie Unreal Engine 5 et l’Unreal Editor for Fortnite (UEFN) en un seul et même moteur puissant, conçu pour les jeux standalone, les expériences live et les mondes persistants massifs. Attention toutefois, l’accès anticipé au UE6 n'est pas prévu avant fin 2027.

Les principales nouveautés d’Unreal Engine 6

Voici ce qu'il faut retenir des annonces du studio américain, toujours en guerre contre Apple :

Passage à Verse comme langage principal : Epic remplace progressivement C++ par Verse, un langage conçu pour les mondes massifs, persistants et multi-contributeurs. Il introduit le Verse Scene Graph, un système qui simplifie la création de gameplay à grande échelle.

: Epic remplace progressivement C++ par Verse, un langage conçu pour les mondes massifs, persistants et multi-contributeurs. Il introduit le Verse Scene Graph, un système qui simplifie la création de gameplay à grande échelle. Interopérabilité totale : Contenu, code et économies deviennent portables entre différents jeux, écosystèmes et même moteurs grâce à des standards ouverts. Cela permettra une collaboration inédite entre studios.

: Contenu, code et économies deviennent portables entre différents jeux, écosystèmes et même moteurs grâce à des standards ouverts. Cela permettra une collaboration inédite entre studios. Intégration massive d’IA générative : Support natif des modèles comme Claude, Gemini et d’autres via le Model Context Protocol (MCP). Outils d’IA pour accélérer la création d’assets, de personnages, d’animations et de code, tout en conservant le contrôle créatif des développeurs. Objectif : réduire les tâches répétitives pour que les équipes se concentrent sur la créativité.

: Améliorations techniques majeures : Simulation multithreadée plus puissante pour des mondes plus grands. Nanite et Lumen évolués pour gérer des assets dynamiques, animés et volumétriques en temps réel. Meilleure scalabilité et performance globale.

Rétrocompatibilité : Les projets UE5 pourront migrer vers UE6, heureusement.

Nanite

Nanite est le système qui permet de rendre des milliards de polygones en temps réel sans contraintes de budget géométrique.



Améliorations attendues dans UE6 :

Meilleure prise en charge des assets dynamiques : feuillage animé, déformations (World Position Offset), matériaux translucides et masqués plus performants.

Nanite Foliage largement amélioré (déjà en cours depuis UE5.6/5.7) : arbres et végétation Nanite beaucoup plus stables et optimisés.

Meilleure scalabilité pour les mondes massifs et persistants (grâce au Verse Scene Graph).

Réduction des artefacts et meilleure gestion des clusters pour un rendu plus propre à toutes les distances.

Support étendu des décals Nanite et des matériaux complexes.

Objectif : Permettre aux artistes d’importer directement des modèles film-quality (ZBrush, photogrammétrie) sans se soucier des LODs manuels, tout en maintenant de hautes performances même dans des scènes ultra-denses.

Lumen

Lumen est le système d’illumination globale dynamique qui réagit instantanément aux changements de lumière et de géométrie.



Améliorations attendues dans UE6 :

Lumen Lite : mode allégé pour atteindre 60 fps sur des plateformes plus modestes (comme la Switch 2 et les PC milieu de gamme).

Meilleure scalabilité : optimisations pour les très grands mondes Nanite (moins de CPU overhead, meilleure gestion du Far Field).

Qualité visuelle accrue : réflexions et GI plus précises, avec un meilleur support du Hardware Ray Tracing.

Performances améliorées : versions optimisées pour 120 Hz et consoles next-gen.

Meilleure intégration avec les assets dynamiques et le Verse pour des mondes persistants.

Objectif : Offrir un éclairage cinématographique en temps réel tout en étant scalable selon la plateforme cible.

Premières réactions des studios

L’annonce a provoqué des réactions très partagées, particulièrement autour de l’utilisation intensive d’IA générative. Le studio Poncle (Vampire Survivors) a immédiatement indiqué qu’il réexaminait sa collaboration avec Fortnite après avoir appris qu’Epic utilisait l’IA pour créer des assets du jeu.



D’autres studios indépendants ont exprimé des craintes sur la dépréciation de certains systèmes (comme les Blueprints et Actors classiques), tandis que de nombreux développeurs AAA saluent les gains de productivité et les outils d’IA.

Unreal Engine 6 s’annonce comme une évolution majeure du Unreal Engine 5, centrée sur l’échelle, la collaboration et l’IA. Il marque clairement la volonté d’Epic de façonner l’avenir des jeux live-service et des métavers tout en unifiant son écosystème. L’industrie attend maintenant de voir comment les studios vont adopter (ou non) cette vision.



L’intégration massive d’IA dans Unreal Engine 6 est-elle une bonne nouvelle pour le développement de jeux ? En tout cas, il tournera sur consoles, PC, Mac et mobile, dont iPhone et iPad !