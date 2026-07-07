Xbox affine enfin le contrôle parental depuis l'iPhone

Microsoft fait évoluer le contrôle parental sur Xbox avec une mise à jour attendue de son application Xbox Family Settings. Les parents peuvent désormais définir des limites de temps pour chaque jeu ou application directement depuis leur iPhone, offrant une gestion plus souple et personnalisée de l'utilisation de la console.

Xbox Family Settings : plus simple de gérer le contrôle parental depuis son iPhone

Fini le tout ou rien pour les familles adeptes de la console verte. Microsoft vient de publier une mise à jour de son application Xbox Family Settings pour iPhone et iPad qui change la logique du contrôle parental. Jusqu'ici, les parents ne pouvaient guère faire plus que fixer une durée globale d'utilisation de la console. Désormais, chaque jeu ou application peut recevoir son propre quota de temps.



Cette fonctionnalité porte le nom d'App Blocks & Limits. Un parent peut par exemple accorder une heure sur un jeu précis tout en laissant un accès plus large à une application éducative ou à un service déjà approuvé pour l'enfant. Le blocage total d'un titre reste possible d'un simple geste, sans avoir à toucher à la console elle-même. Les demandes de temps supplémentaire formulées par l'enfant peuvent aussi être validées ou refusées directement depuis l'iPhone, ce qui simplifie la vie des parents lorsque la Xbox se trouve dans une chambre ou qu'elle est partagée entre plusieurs enfants du foyer.

L'autre nouveauté concerne la gestion du temps selon les jours. Microsoft ajoute des plannings distincts pour la semaine, le week-end, et des créneaux entièrement personnalisés. Un enfant pourra ainsi profiter d'un temps de jeu prolongé le samedi tout en respectant un couvre-feu numérique plus strict les soirs d'école. Cette granularité tranche avec les réglages uniformes proposés jusqu'à présent, souvent jugés trop rigides par les foyers aux emplois du temps variés.



Sur le fond, Microsoft rattrape ici un standard que Temps d'écran d'Apple propose depuis longtemps sur iPhone et iPad, avec des limites par application configurables selon les jours de la semaine. La coïncidence de calendrier est notable, puisque Apple prépare justement une refonte de son propre modèle avec iOS 27.



La mise à jour est disponible dès maintenant sur l'App Store, gratuitement, pour tous les foyers ayant configuré un compte enfant dans leur groupe familial Xbox.

Télécharger l'app gratuite Xbox Family Settings