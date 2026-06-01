🔥 ASUS ROG Xbox Ally X20 : une console redoutable avec OLED + lunettes AR

ASUS et Xbox ont créé la surprise au Computex 2026 en dévoilant le ROG Ally X20, un bundle ultra-premium qui combine une puissante console portable avec des lunettes de réalité augmentée. Ce n’est pas un simple rafraîchissement, mais une véritable proposition d’expérience de jeu mobile haut de gamme.

La première Xbox portable

Le bundle comprend une version spéciale du ROG Ally X équipée d’un écran OLED de très haute qualité, offrant un contraste infini, des noirs parfaits et des couleurs particulièrement vives. Cette dalle permet une immersion bien supérieure aux modèles LCD précédents. Le pack inclut également des lunettes AR gaming conçues pour projeter un écran virtuel géant devant les yeux du joueur, permettant de jouer en grand format même en déplacement.

Ce duo console + lunettes AR vise clairement à offrir une expérience proche d’une console de salon tout en restant parfaitement mobile. ASUS met l’accent sur la fluidité, les performances et le confort sur de longues sessions de jeu. Il s'agit ni plus ni moins de la première Xbox portable, en réponse à la PS Portal qui n'est qu'un lecteur à distance.



Principales caractéristiques officielles :

Écran OLED haute définition avec excellent contraste

Puissance élevée grâce à un processeur AMD Ryzen de dernière génération

Intégration profonde avec le Xbox Game Pass Ultimate

Lunettes AR permettant un affichage virtuel immersif

Design exclusif « Xbox Edition » limité

Le ROG Xbox Ally X20 sera proposé en édition très limitée et devrait arriver fin 2026. Son prix n’a pas encore été communiqué officiellement, mais il se situera clairement dans une fourchette premium, probablement entre 899 $ et 1199 $ selon les configurations. C'est cher, mais ce bundle pourrait bien devenir l’un des produits gaming les plus attractifs de la fin d’année, surtout pour ceux qui veulent combiner mobilité et immersion maximale.



Pour ceux qui se posent la question, voici un comparatif avec les concurrents directs.

Comparaison : ASUS ROG Ally (X / X20) vs Nintendo Switch 2 vs Steam Deck OLED (2026)

Voici un comparatif clair et à jour entre les trois principales consoles portables du moment.

Design & Confort

ROG Ally X / X20 : Plus grand et plus lourd (environ 670-715 g). Les poignées sont très ergonomiques (inspirées de la manette Xbox), mais l’ensemble reste assez imposant. Idéal pour les grandes mains, un peu moins pour les sessions très longues.

: Plus grand et plus lourd (environ 670-715 g). Les poignées sont très ergonomiques (inspirées de la manette Xbox), mais l’ensemble reste assez imposant. Idéal pour les grandes mains, un peu moins pour les sessions très longues. Steam Deck OLED : Excellent équilibre (environ 640 g). Très confortable grâce à ses grips arrondis, mais un peu plus épais que les concurrents.

: Excellent équilibre (environ 640 g). Très confortable grâce à ses grips arrondis, mais un peu plus épais que les concurrents. Switch 2 : La plus légère et la plus compacte (environ 530-550 g). Design hybride (dockable + portable), très agréable en mode portable, mais les Joy-Con peuvent fatiguer sur de très longues sessions.

Gagnant : Switch 2 pour la portabilité, ROG Ally pour le confort en main.

Écran

ROG Ally X20 : Écran OLED 7" ou 7,4" en 1080p à 120 Hz – excellent contraste et couleurs.

: Écran OLED 7" ou 7,4" en 1080p à 120 Hz – excellent contraste et couleurs. Steam Deck OLED : 7,4" OLED HDR à 90 Hz – probablement le meilleur écran du trio en termes de qualité visuelle.

: 7,4" OLED HDR à 90 Hz – probablement le meilleur écran du trio en termes de qualité visuelle. Switch 2 : Écran LCD 7,9" en 1080p à 120 Hz (avec VRR) – bon, mais inférieur en contraste et couleurs par rapport aux OLED.

Gagnant : Steam Deck OLED et ROG Ally X20 (ex aequo sur l’OLED).

Performances

ROG Ally X / X20 : La plus puissante grâce à son processeur AMD Ryzen Z2 Extreme (ou équivalent) + GPU puissant. Elle fait tourner la plupart des jeux AAA en 1080p/60 fps ou plus.

: La plus puissante grâce à son processeur AMD Ryzen Z2 Extreme (ou équivalent) + GPU puissant. Elle fait tourner la plupart des jeux AAA en 1080p/60 fps ou plus. Steam Deck OLED : Très bonne puissance, mais un cran en dessous du ROG Ally. Excellente optimisation grâce à SteamOS.

: Très bonne puissance, mais un cran en dessous du ROG Ally. Excellente optimisation grâce à SteamOS. Switch 2 : Moins puissante sur le papier, mais très bien optimisée grâce à ses jeux first-party et à la technologie DLSS de NVIDIA. Excellente en 720p/1080p portable.

Gagnant : ROG Ally (performance brute).

Autonomie

Steam Deck OLED : La championne (8 à 12 heures en jeux légers, 4-6 heures en AAA).

: La championne (8 à 12 heures en jeux légers, 4-6 heures en AAA). Switch 2 : Très bonne (5-8 heures selon les jeux).

: Très bonne (5-8 heures selon les jeux). ROG Ally X / X20 : La plus faible (2-5 heures en AAA, mieux en mode 15W).

Gagnant : Steam Deck OLED.

Bibliothèque de jeux & Écosystème

ROG Ally : Accès à tout le catalogue PC (Steam, Epic, Game Pass, etc.) → bibliothèque immense.

: Accès à tout le catalogue PC (Steam, Epic, Game Pass, etc.) → bibliothèque immense. Steam Deck : Même chose que le ROG Ally, mais avec une interface SteamOS plus simple et optimisée.

: Même chose que le ROG Ally, mais avec une interface SteamOS plus simple et optimisée. Switch 2 : Bibliothèque first-party Nintendo exceptionnelle (Zelda, Mario, Pokémon…) + bons jeux third-party optimisés.

Gagnant : Dépend de vos goûts — ROG Ally/Steam Deck pour le choix, Switch 2 pour les exclusivités Nintendo.

Prix (approximatif 2026)

ROG Ally X20 : 899–1199 € (bundle AR encore plus cher)

: 899–1199 € (bundle AR encore plus cher) Steam Deck OLED : 569 €

: 569 € Switch 2 : 449 €

Verdict final :

Tu veux la meilleure puissance et la plus grande bibliothèque PC → ROG Ally X / X20

Tu veux le meilleur équilibre autonomie / prix / simplicité → Steam Deck OLED

Tu veux l’expérience Nintendo, des exclusivités et une console polyvalente → Switch 2

Et si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, rappelons que les jeux AAA sont de plus en plus présents, dont Control, The Division, Crimson Desert, et plus encore.