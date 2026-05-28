Nintendo Switch 2 : un pack Pokémon Pokopia arrive à 509 €

Alors que la Switch 2 fêtera son premier anniversaire le 5 juin 2026, Nintendo prépare un nouveau bundle qui risque de faire très mal au portefeuille… mais de ravir les fans de Pokémon.

Le pack Pokémon Pokopia débarque en France

Selon le leaker fiable billbil-kun, Nintendo va lancer en juin un pack Switch 2 + Pokémon Pokopia en Europe au prix de 509 €. Ce bundle contiendra :

Une Nintendo Switch 2 (version standard, pas d'écran OLED)

Un code de téléchargement pour Pokémon Pokopia

Le pack sera disponible dès le mois de juin, au même tarif que les précédents bundles (Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, etc.). Attention cependant : ce prix sera valable uniquement jusqu’au 1er septembre 2026, date à partir de laquelle Nintendo augmentera officiellement le prix de la console. Oui, comme Sony et Valve, Nintendo a prévu de répercuter la hausse du prix de la mémoire sur le client.

Un jeu qui cartonne

Pokémon Pokopia rencontre un succès phénoménal : le jeu s’est écoulé à plus de 2,2 millions d’exemplaires en seulement quatre jours après son lancement. Ce bundle tombe donc à point nommé pour capitaliser sur cet engouement. Sur le pack européen, c’est Métamorph qui sera mis en avant sur la boîte (contrairement à la version Océanie).



Pourquoi ce pack va marcher fort ?

La Switch 2 approche les 20 millions d’unités vendues en un an.

Pokémon reste l’une des licences les plus puissantes au monde.

Beaucoup de joueurs attendent une baisse de prix ou un bundle intéressant pour passer à la Switch 2.

Ce pack Pokémon Pokopia pourrait bien être le best-seller de l’été 2026.

Disponibilité du pack

Aucune date précise n’a encore été communiquée, mais le bundle est attendu au cours du mois de juin. La Switch 2 est vendu 419 € sur Amazon en ce moment.

Qui compte craquer pour ce pack Pokémon Pokopia ?

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