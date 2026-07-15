GameStop arrive sur Uber Eats pour livrer jeux vidéo et consoles

UGameStop tente une nouvelle approche pour moderniser son activité. L'enseigne américaine s'associe à Uber Eats pour livrer jeux vidéo, consoles et accessoires directement chez les clients et très rapidement.

GameStop débarque sur Uber Eats, et ce n'est pas une blague (USA)

Après avoir survécu à la fermeture des centres commerciaux, à la folie boursière de 2021 et au lent déclin du support physique, GameStop vient de trouver un nouveau terrain de jeu : l'application que tout le monde utilise pour commander un burrito à deux heures du matin. L'enseigne américaine a officialisé son arrivée sur Uber Eats le 15 juillet, permettant désormais de se faire livrer un jeu vidéo aussi vite qu'une pizza.



Le principe est simple. Les magasins GameStop du territoire américain sont désormais accessibles via un onglet dédié dans l'application, entre les catégories "Retail" et "Électronique". On peut y commander des jeux vidéo, des consoles, des accessoires ou encore des objets de collection, avec un créneau de livraison programmée ou une commande immédiate, suivie en temps réel comme une commande de repas classique.

Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large d'Uber, qui multiplie depuis plusieurs mois les partenariats avec des enseignes de la distribution, du bricolage, de la beauté ou des animaleries pour élargir son offre bien au-delà de la restauration. Hashim Amin, responsable des activités épicerie et commerce de détail d'Uber en Amérique du Nord, justifie cette expansion par l'évolution des attentes des consommateurs, qui souhaitent désormais pouvoir se procurer l'essentiel du jeu vidéo à la demande, que ce soit pour remplacer une manette avant une soirée jeu, récupérer une sortie le jour J, ou trouver un cadeau de dernière minute.

Pour GameStop, ce partenariat représente une nouvelle tentative de réinvention après des années de recherche d'un second souffle, entre spéculation boursière et déclin du marché physique du jeu vidéo. L'enseigne, qui avait récemment défrayé la chronique avec une offre de rachat avortée sur eBay, mise ici sur la logistique de livraison instantanée plutôt que sur la croissance externe.



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