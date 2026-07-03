Sony transforme déjà sa dernière usine de disques PlayStation

Alors que Sony vient d’annoncer la fin de la production de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation en janvier 2028, l’entreprise passe déjà à l’action. Son usine de Thalgau en Autriche, dernier site entièrement dédié à la fabrication de disques, est en train d’être reconvertie.

Une reconversion déjà bien engagée

Selon Dietmar Tanzer, président de Sony DADC (la division disques de Sony), l’usine de Thalgau produit actuellement 600 000 disques par jour, dont la moitié pour PlayStation. En 2028, ce volume ne représentera plus que 10 % de la production actuelle. Les 300 employés vont être formés pour produire des microlentilles optiques à la place.



Sony a déjà investi 30 millions d’euros dans cette reconversion. La production de masse de ces microlentilles pourrait commencer dès 2027.

À quoi servent ces microlentilles ?

Ces lentilles microscopiques sont fabriquées à partir de disques et peuvent contenir jusqu’à 60 micro-optiques par disque. Elles sont destinées à des applications émergentes comme :

Casques de réalité augmentée / virtuelle

Éclairage automobile (exemple : clignotants projetés sur la route)

Une transition préparée de longue date

Sony n’a pas pris cette décision à la légère. L’entreprise a fermé ses usines américaines il y a plusieurs années (Terre Haute en Indiana en 2022) et se prépare depuis longtemps à cette transition vers le tout numérique.



Cette reconversion concrète montre que Sony est déterminé à tourner définitivement la page du support physique, au grand damn d'une partie des joueurs. L’investissement dans les microlentilles illustre aussi la stratégie de l’entreprise pour réutiliser ses compétences industrielles dans des technologies d’avenir. Pour les joueurs, cela confirme que l’ère des disques physiques touche à sa fin.



Regrettez-vous la disparition des disques physiques ou voyez-vous cela comme une évolution inévitable pour la future PS6 ?