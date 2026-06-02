Sony lance les FlexStrike Wireless Fight Stick et moniteur gaming 27 pouces

Sony Interactive Entertainment continue d’enrichir l’écosystème PS5 avec des accessoires officiels pensés pour les joueurs compétitifs et ceux qui privilégient un setup desktop. Deux produits très attendus arrivent cet été : le FlexStrike Wireless Fight Stick (le premier stick de combat sans fil conçu par PlayStation) et l'écran au doux nom de 27” Gaming Monitor with DualSense Charging Hook. Tout l'art du marketing nippon avec des appellations impossibles à retenir. Des dates de sortie, des prix et des précommandes sont désormais confirmés.

FlexStrike Wireless Fight Stick : le stick de combat sans fil ultime pour PS5 et PC

Date de sortie : 6 août 2026 (parfaitement synchronisée avec le lancement de Marvel Tōkon: Fighting Souls).

: 6 août 2026 (parfaitement synchronisée avec le lancement de Marvel Tōkon: Fighting Souls). Prix : 199,99 € / 199,99 $ / 179,99 £ / 34 980 ¥ (TTC).

: 199,99 € / 199,99 $ / 179,99 £ / 34 980 ¥ (TTC). Précommandes : dès le 12 juin 2026 sur PlayStation Direct et chez les revendeurs participants.

Conçu pour les tournois et les sessions nomades, le FlexStrike intègre :

Une connexion PlayStation Link ultra-faible latence (sans fil) ou USB-C filaire.

Une batterie rechargeable intégrée.

Un étui de transport sling inclus avec espace pour protéger le levier.

Un stick digital premium, des boutons à switches mécaniques et des restrictor gates interchangeables sans outil (carré, cercle, octogone) stockées directement dans l’appareil.

Une base antidérapante texturée pour une stabilité optimale sur table ou sur les genoux.

Fonctionnalités PS5 avancées : connexion simultanée de deux FlexStrike sur un seul adaptateur, audio PlayStation Link en parallèle (casque ou écouteurs), et possibilité de garder sa DualSense active.

La compatibilité PC sera déployée progressivement après le lancement. Ce stick cible les fans de Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Guilty Gear -Strive-, Dragon Ball: Sparkling! Zero et bien d’autres.

27” Gaming Monitor with DualSense Charging Hook : le moniteur PS5 parfait pour le bureau

Date de sortie : 27 août 2026 aux États-Unis et au Japon. Pas chez nous (pour le moment).

: 27 août 2026 aux États-Unis et au Japon. Pas chez nous (pour le moment). Prix : 349,99 $ / 49 980 ¥ (TTC).

: 349,99 $ / 49 980 ¥ (TTC). Précommandes : dès le 5 juin 2026 sur PlayStation Direct et Best Buy aux US (et revendeurs au Japon).

Ce moniteur 27 pouces IPS QHD (2560 × 1440) est taillé pour les setups desktop :

Taux de rafraîchissement : jusqu’à 120 Hz sur PS5 / PS5 Pro avec VRR et HDR ; jusqu’à 240 Hz sur PC ou Mac compatible.

Crochet de charge escamotable pour DualSense ou DualSense Edge (idéal pour garder la manette prête à l’emploi).

Ports : 2 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4, USB Type-A (x2), USB-C et sortie audio 3,5 mm.

Gestion des câbles intégrée pour un bureau propre.

Parfait pour ceux qui jouent loin du salon, il offre une expérience fluide et immersive tout en restant abordable pour un moniteur gaming officiel PlayStation. Un prix sous les 400 € en Europe serait très intéressant.

Pulse Elevate Wireless Speakers : à venir plus tard en 2026

Sony a également confirmé que les enceintes de bureau sans fil Pulse Elevate arriveront avant la fin de l’année. Elles partageront les technologies audio immersives des casques Pulse Explore et Pulse Elite. Plus d’infos (prix et date précise) seront communiquées prochainement. Elles formeront un duo idéal avec le moniteur 27".



Pourquoi ces accessoires vont plaire aux joueurs PS5 ? FlexStrike démocratise l’accès aux sticks de combat haut de gamme sans fil, avec une portabilité et une personnalisation rares sur le marché.

Le moniteur 27" répond à la demande croissante de setups secondaires ou PC/PS5 hybrides, avec un gimmick (le crochet de charge) vraiment pratique au quotidien.



Ces lancements s’inscrivent dans la stratégie de Sony pour élargir les façons de jouer : à la maison, en tournoi ou sur un bureau gaming dédié.

Où précommander ?

Rendez-vous sur playstation.com (quantités limitées) ou chez vos revendeurs habituels. Livraison le jour J offerte sur les précommandes éligibles chez PlayStation Direct. Rappelons que Sony a récemment augmenté le prix de sa PS5.