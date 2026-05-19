LG UltraGear 25G590B : le premier moniteur gaming 1000 Hz en 1080p !

LG Electronics vient d’annoncer une petite révolution dans le monde des écrans gaming. Le UltraGear 25G590B sera le premier moniteur Full HD (1920 x 1080) capable d’atteindre nativement 1000 Hz de fréquence de rafraîchissement. Une prouesse technique qui devrait ravir les joueurs d’esports et tous ceux qui recherchent la réactivité maximale. Bien évidemment, il ne s'adresse pas à tout le monde.

Un moniteur taillé pour la compétition

Le LG UltraGear 25G590B c'est :

Taille : 24,5 pouces

: 24,5 pouces Technologie : dalle IPS Nano

: dalle IPS Nano Résolution : Full HD (1080p)

: Full HD (1080p) Fréquence : 1000 Hz natifs (pas de mode dual ou compromis)

: 1000 Hz natifs (pas de mode dual ou compromis) Objectif : offrir une fluidité et une clarté de mouvement inédites dans les jeux rapides (FPS, Sport, etc.)

Contrairement aux prototypes précédents qui se limitaient souvent à 720p pour atteindre 1000 Hz, le 25G590B maintient une vraie résolution 1080p tout en offrant ce taux de rafraîchissement extrême. LG le positionne clairement pour les joueurs compétitifs qui ont besoin de la réactivité la plus élevée possible.

Design et fonctionnalités pratiques

Pied minimaliste et compact

Crochet intégré pour ranger votre casque

Éclairage RGB personnalisable

Ergonomie soignée (inclinaison, hauteur, pivot probable)

Le moniteur est clairement conçu pour les setups esports : encombrement réduit et fonctionnalités orientées performance pure. Si vous préférez la 4K, passez votre chemin.

Des fonctionnalités optimisées par l'IA

Le 25G590B intègre des fonctionnalités d'IA pour le jeu, conçues pour améliorer l'immersion et l'ergonomie. L'optimisation des scènes par l'IA renforce le réalisme et la profondeur visuelle en ajustant intelligemment les paramètres d'image selon le genre du jeu, tandis que le son IA offre une expérience audio spatiale plus authentique et des communications en jeu plus claires avec les casques compatibles. Ces capacités, pilotées par l'IA, complètent les performances ultra-rapides du moniteur, pour une expérience de jeu plus réactive et immersive.

Disponibilité et prix

LG n’a pas encore communiqué le prix officiel ni la date exacte de sortie, mais le UltraGear 25G590B est prévu pour la seconde moitié de 2026. Il sera d’abord lancé sur certains marchés avant un déploiement plus large. Vous pouvez suivre les informations officielles sur la page LG dédiée : LG UltraGear 1000Hz.

Le futur du gaming à très haute fréquence

Après les 120 Hz (chez Apple), 240 Hz, 360 Hz, 480 Hz et 720 Hz, la barre passe désormais à 1000 Hz. On peut légitimement se demander si l’œil humain perçoit encore la différence, mais dans les compétitions de haut niveau, chaque milliseconde compte. Ce moniteur pourrait devenir un must-have pour les pros et les joueurs très exigeants. Vous êtes prêt à passer à un moniteur 1000 Hz ? À quel prix ? Rappelons que les modèles UltraGear de LG sont souvent parfaits pour le Mac.