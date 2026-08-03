Disney+ Premium supprime la 4K et le HDR10 de l'abonnement

Depuis quelques semaines, les abonnés Disney+ Premium en Europe découvrent une mauvaise surprise : la 4K et le HDR10 ont disparu, réduisant fortement l'intérêt de la formule la plus chère. Derrière ce recul ne se cache pas une décision commerciale de Disney, mais un litige sur des brevets liés au codec HEVC

Disney+ Premium perd la 4K et le HDR10

Depuis quelques jours, les abonnés Disney+ Premium en Europe, dont la France, ont perdu la 4K et le HDR10, après avoir déjà perdu le Dolby Vision et la 3D en juin. Concrètement, l'abonnement facturé 15,99 euros par mois affiche désormais la même qualité d'image que le forfait Standard à 10,99 euros. Il ne reste plus, pour justifier l'écart de prix, que le son Dolby Atmos sur une poignée de titres et la lecture simultanée sur quatre écrans au lieu de deux.



L'origine du problème n'a rien à voir avec Disney lui-même. Une juridiction européenne des brevets a donné raison à InterDigital dans un litige sur des technologies liées au codec HEVC, celui qui permet de compresser un flux Ultra HD sans le rendre trop lourd. Résultat, Disney a dû couper l'accès à ces formats dans plusieurs pays, sans date de retour annoncée. La plateforme propose un remboursement au prorata pour ceux qui contactent le service client, mais rien n'apparaît spontanément sur le site ni sur la page des offres.

Avec cette histoire, on se rend compte qu'un abonnement premium sur une plateforme de streaming n'achète pas vraiment une qualité d'image, il achète un empilement de licences que l'utilisateur ne voit jamais et que le fournisseur peut perdre du jour au lendemain, pour des raisons totalement étrangères au contenu proposé. Amazon Prime Video a récemment fait polémique en réservant la 4K à une option payante, une décision purement commerciale cette fois. Un contraste intéressant avec Disney+, où la disparition de certains formats résulte d'un litige juridique plutôt que d'un choix stratégique de la plateforme.