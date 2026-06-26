OpenFit : un développeur recrée gratuitement les fonctions de Google Health Premium

Faut-il vraiment payer un abonnement pour accéder à ses propres données de santé ? Un développeur italien estime que non. Avec OpenFit, il propose une alternative gratuite et open source qui redonne aux utilisateurs du Fitbit Air l'accès à l'essentiel des fonctionnalités habituellement réservées à Google Health Premium.

OpenFit : un développeur crée une alternative gratuite à Google Health Premium pour le Fitbit Air OpenFit : une alternative gratuite à Google Health Premium pour le Fitbit Air

Un projet de week-end qui a pris une toute autre dimension. Flavio Adamo, développeur basé en Italie, vient de publier OpenFit, une application desktop open source qui reproduit l'essentiel des fonctionnalités réservées aux abonnés Google Health Premium, sans débourser un seul euro.



Tout part du Fitbit Air, le nouveau bracelet connecté sans écran de Google lancé il y a environ un mois. Fin, léger, conçu pour être porté 24h/24, cet appareil mise sur une expérience épurée. Mais pour profiter pleinement de ses capacités d'analyse, Google pousse vers un abonnement Google Health Premium à 9,99 dollars par mois, ou 99 dollars à l'année. Cet abonnement débloque notamment le Google Health Coach, un coach de santé personnalisé propulsé par Gemini, capable d'analyser le sommeil, l'activité physique et les données biométriques de l'utilisateur.

C'est précisément ce mur tarifaire qu'OpenFit contourne. L'application récupère les données de santé via l'API Google Health, puis les affiche dans un tableau de bord desktop complet. Fréquence cardiaque, sommeil, récupération, activité physique : toutes les métriques collectées par le Fitbit Air deviennent accessibles sans abonnement. Adamo a même intégré ChatGPT Codex pour interpréter et contextualiser les données, comblant ainsi une partie du vide laissé par l'absence du coach Gemini.



La coïncidence veut qu'un autre développeur italien, Francesco Oddo, ait de son côté développé une application mobile du même nom, axée cette fois sur iOS. Les deux projets, qui partagent le même nom sans s'être concertés au départ, ont rapidement reconnu leurs travaux respectifs et évoqué publiquement une éventuelle collaboration. Une perspective encourageante pour les utilisateurs du Fitbit Air qui ne souhaitent pas s'engager dans un abonnement supplémentaire.

Du côté de Google, la question reste entière : la firme de Mountain View laissera-t-elle ces outils tiers exploiter librement les données de Google Health, ou resserrera-t-elle l'accès à son API pour protéger son modèle par abonnement ? Une tendance déjà observée chez d'autres plateformes de santé connectée.