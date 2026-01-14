C'est historique : Pages, Keynote et Numbers intègrent des fonctions payantes

Après des années à proposer gratuitement ses applications de productivité, Apple s'apprête à franchir une étape inédite. Pages, Numbers, Keynote et bientôt Freeform vont intégrer des fonctionnalités payantes, marquant une évolution stratégique pour la firme de Cupertino. Si cette annonce a de quoi surprendre les utilisateurs habitués à la générosité d'Apple sur ce segment, la marque assure que l'essentiel restera accessible sans débourser un centime.

Un modèle freemium pour iWork

Apple a confirmé cette transition lors de la présentation d'Apple Creator Studio, un nouvel abonnement regroupant plusieurs outils créatifs. Concrètement, les quatre applications iWork concernées proposeront désormais du contenu premium et des fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle réservées aux abonnés. Parmi les nouveautés payantes figurent des templates et thèmes exclusifs, ainsi qu'un Content Hub donnant accès à une bibliothèque de médias haute qualité directement depuis Keynote, Pages ou Numbers.

Cette approche n'est pas totalement nouvelle chez Apple. Final Cut Pro et Logic Pro ont déjà adopté ce modèle sur iPad avec certaines fonctionnalités avancées nécessitant un abonnement. La différence majeure réside dans le fait que les apps iWork étaient jusqu'ici totalement gratuites, sans aucune restriction. Ce changement s'inscrit dans une stratégie plus large de monétisation des services, un secteur devenu crucial pour Apple face à la saturation du marché du matériel.



Contrairement à la plupart de ses concurrents, Apple a quasiment toujours fourni des logiciels complets au prix d'un hardware onéreux : c'était le deal. Aujourd'hui, une bascule claire s'est opérée vers la monétisation des apps quitte à créer des logiciels à plusieurs vitesses et à stigmatiser certains utilisateurs. Espérons que la suite iWork ne se transforme pas en Office un jour.

Les fonctionnalités de base préservées

Rassurant pour les utilisateurs classiques : toutes les fonctionnalités actuelles resteront disponibles gratuitement. Apple l'affirme clairement, Keynote, Pages, Numbers et Freeform permettront toujours de créer, éditer et collaborer sans abonnement. En pratique, si vous utilisez aujourd'hui ces outils pour vos présentations, documents ou feuilles de calcul, rien ne change. Le paywall ne concernera que les nouveaux ajouts orientés création de contenu professionnel, cohérents avec le positionnement d'Apple Creator Studio qui cible principalement les créateurs.

Cette segmentation pourrait finalement convenir à la majorité des utilisateurs Mac, iPad et iPhone qui n'ont pas besoin de ressources graphiques premium ou d'outils IA avancés pour leur usage quotidien, même si on aurait apprécié que tout cela soit inclus gratuitement comme la marque nous avait habitués. Reste à voir si Apple saura maintenir cet équilibre ou si la frontière entre gratuit et payant deviendra progressivement plus floue.