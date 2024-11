Final Cut Pro pour iPad 2.1 ajuste les couleurs d'un tap, Final Cut Camera enregistre en 4K 120 Hz

Apple avait présenté en avant-première une version améliorée de Final Cut Pro en même temps que les Mac M4 en octobre, et le logiciel amélioré est désormais disponible avec une suite de mises à niveau « intelligentes », à la fois sur Mac et sur iPad. Si Final Cut Pro 11 exploite la puissance des puces de la série M pour apporter des outils basés sur l’IA au montage vidéo (masque magnétique, sous-titrage auto, etc), la version iPad passe en version 2.1 avec plusieurs nouveautés marquantes. Final Cut Camera passe en version 1.1.

Final Cut Pro pour iPad évolue aussi

Sur iPad, Final Cut Pro 2.1 améliore effectivement le montage tactile en ajoutant une fonction « Améliorer la lumière et la couleur », qui ajuste automatiquement l’équilibre des couleurs, le contraste et la luminosité d’un simple toucher. Les utilisateurs de l’Apple Pencil Pro et du Magic Keyboard bénéficient désormais d’un retour haptique, permettant un retour tactile lors du découpage, du déplacement de médias ou de la navigation dans la chronologie. Apple a également introduit quatre nouvelles options « d’encre » pour Live Drawing sur iPad (aquarelle, crayon, stylo-plume et stylo monoline), permettant aux utilisateurs d’animer leurs vidéos avec des styles de ligne créatifs.

D'autres changement incluent des gestes de pincement vertical pour redimensionner la hauteur du clip, une taille de visionneuse réglable en mode Image dans l'image et une prise en charge étendue des enregistrements à 90-120 images par seconde à partir des modèles iPhone 16 Pro. La bibliothèque de contenu a également été enrichie de nouvelles transitions modulaires, de préréglages d'étalonnage des couleurs et de bandes sonores dynamiques.

Les autres mises à jour

La récente Final Cut Camera a reçu une mise à niveau importante vers la version 1.1, introduisant la capture vidéo HEVC codée en Log pour des tailles de fichier réduites avec une plage dynamique élevée. Les utilisateurs peuvent également appliquer des LUT d'aperçu pendant l'enregistrement en mode Log, ce qui facilite la visualisation des séquences telles qu'elles pourraient apparaître en post-production.



Les propriétaires d'iPhone 16 Pro ont désormais la possibilité d'enregistrer des vidéos 4K à 120 ips, parfaites pour des prises de vue au ralenti cinématographiques fluides qui peuvent être éditées directement dans Final Cut Pro pour iPad. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des indicateurs de roulis et d'inclinaison, ainsi que des guides en croix pour des prises de vue de haut en bas parfaites.



Apple a également déployé des mises à jour sur ses autres logiciels créatifs : Logic Pro pour Mac et iPad prend désormais en charge un nouveau plug-in Quantec Room Simulator, tandis que Motion, Compressor et iMovie ont chacun reçu diverses optimisations et fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur dans la suite créative d'Apple.

Télécharger l'app gratuite Final Cut Pro pour iPad