Fitbit pour iPhone est maintenant contrôlé par le compte de développeur de Google

En janvier 2021, Google a racheté l'expert des traqueurs d'activité : Fitbit. Immédiatement après l'acquisition, Google a récupéré les équipes de Fitbit pour continuer les projets qui étaient en cours et les inviter sur de nouvelles idées. Cette prise de contrôle s'est également faite pour les applications sur iOS et Android, Google a depuis réalisé plusieurs modifications avec son équipe de développeurs. Aujourd'hui, la firme de Mountain View a définitivement achevé la transition en faisant disparaître la mention "Fitbit, Inc" pour le compte développeur.

Fitbit est officiellement contrôlé par Google LLC sur l'App Store

Pour proposer ses applications sur l'App Store, Google n'a pas d'autres choix que de faire comme tous les autres développeurs : publier ses apps à partir d'un compte officiel.

Depuis toujours, les applications de Google sont visibles sous l'étiquette "Google LLC", c'est le cas pour Gmail, YouTube ou encore Chrome, c'est en partie grâce à cette mention que l'on sait qu'il s'agit bien d'une app qui a été gérée par Google.



Récemment, l'application Fitbit a changé de compte de développeur, elle n'est plus contrôlée par Fitbit Inc, mais désormais par Google LLC, le géant californien souhaite absolument montrer qu'il est en possession de Fitbit.

Fitbit a mis à jour les captures d'écran du listing pour mettre en avant un petit rafraîchissement de l'application, mais il n'y a rien de neuf du côté des fonctionnalités. On remarque quand même que le flux "Aujourd'hui" a été déplacé au centre de la barre de navigation inférieure. En ce qui concerne les sections Discover et Community améliorées, elles n'ont pas encore été mises en ligne.



En 2023, tous les nouveaux appareils et fonctionnalités de Fitbit nécessiteront obligatoirement un compte Google, ce changement n'est pas vraiment une surprise, il suit une logique à venir prochainement dans la stratégie de l'entreprise. Pour l'instant, "Fitbit continue de fournir ses biens et services indépendamment de Google".



