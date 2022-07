Les séries Ted Lasso et Severance sont nominées aux Emmy Awards 2022

Si le service de streaming Apple TV+ est si populaire, c'est en partie grâce aux différentes nominations des créations originales d'Apple dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix. Les séries et films d'Apple se font remarquer à chaque événement de ce type aux États-Unis et dans le reste du monde. Aujourd'hui, Apple TV+ brille de nouveau !

Ted Lasso et Severance face à de solides concurrents

Cette après-midi, l'Académie de la télévision aux États-Unis a annoncé que les séries d'Apple TV+ "Severance" et "Ted Lasso" ont été nominées aux Emmy Awards 2022.

On retrouve ces contenus dans deux catégories distinctes :

La série dramatique exceptionnelle qui inclut Severance

La série comique exceptionnelle qui inclut Ted Lasso

En face de Ted Lasso, on retrouve des séries populaires comme : Hacks (HBO Max Original), Only Murders in the Building (Disney+), Curb your Enthusiasm (HBO Max Original), Abbott Elementary (Disney+), Barry (HBO), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) et What we do in the shadows (FX Networks).

Autant dire, qu'il y a de sérieux concurrents en face de Ted Lasso, mais rappelons tout de même que cela n'a pas empêché la série originale Apple de l'emporter l'année dernière dans la même catégorie !

En ce qui concerne la série Severance, les chances pour Apple de remporter un prix sont globalement faibles, car on aperçoit en face des séries qui ont connu une notoriété mondiale et qui ont fait un buzz phénoménal !

Severance sera face à plusieurs séries incontournables comme :

Better Call Saul (Netflix), Euphoria (HBO), Ozark (Netflix), Squid Game (Netflix), Yellowjackets (Showtime), Succession (HBO) et la fameuse série... Stranger Things qui fait les beaux jours de Netflix depuis plusieurs semaines.

Des nominations pour des acteurs de Severance

John Turturro et Christopher Walken ont tous deux été nommés pour leurs rôles dans "Severance" dans la catégorie "Meilleur acteur de soutien dans une série dramatique". De plus, Patricia Arquette a été nommée dans la catégorie "Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique".



Les Emmy Awards 2022 auront lieu sur NBC le 12 septembre 2022, la Television Academy vous propose de visualiser l'ensemble des nominations par catégories sur son site.

Vous allez rapidement remarquer que Netflix et HBO ont reçu énormément de nominations pour leurs contenus, ce sont probablement les deux entreprises les plus valorisées pour cette 74e édition des Emmy Awards !