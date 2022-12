Golden Globe Awards 2023 : Black Bird et Severance d'Apple TV+ sont nominés

Avec ses créations originales, Apple a deux objectifs. Celui d'attirer un maximum de nouveaux abonnés sur Apple TV+ et se faire remarquer dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix. Une fois encore, c'est carton plein. La firme de Cupertino voit deux de ses séries être nominés pour les Golden Globe Awards 2023.

Severance et Black Bird sont nominés

Bonne nouvelle pour Apple ! Les séries Severance et Black Bird disponibles en exclusivité mondiale sur Apple TV+ viennent de se faire nominer pour la 80e édition des Golden Globe Awards. On retrouve au total 6 nominations qui se divisent dans plusieurs catégories :

Severance - Meilleure série dramatique

Black Bird - Meilleure série limitée, série d'anthologie ou film de télévision

Adam Scott, Severance - Meilleur acteur dans une série dramatique

John Turturro, Severance - Meilleur acteur dans un second rôle dans une série télévisée

Taron Egerton, Black Bird - Meilleur acteur en série limitée, série d'anthologie ou film de télévision

Paul Walter Hauser, Black Bird - Meilleur acteur dans un second rôle dans une série télévisée limitée

Apple pourrait encore se faire remarquer dans cette nouvelle édition des Golden Globe Awards. Pour rappel, l'année dernière, Jason Sudeikis (l'acteur qui joue le rôle de Ted Lasso dans la série du même nom) avait remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une série TV de comédie.



Pour ceux qui n'ont pas vu Severance, voici à quoi vous attendre :

Mark Scout travaille pour Lumon Industries, où il dirige une équipe dont les employés subissent une opération chirurgicale de séparation entre leurs souvenirs liés à leur vie professionnelle et ceux liés à leur vie privée. Cette expérience risquée de l’équilibre entre travail et vie personnelle est remise en cause lorsque Mark se retrouve au cœur d’un mystère qui le forcera à affronter la vraie nature de son travail… et la sienne.

Si à la rédaction cette série ne nous a pas interpellés plus que cela, elle a été applaudie par de nombreuses critiques et grands médias à travers le monde.



Du côté de Black Bird, c'est probablement l'un de nos plus gros coups de cœur en 2022, voici la synopsis :

Le fils d'un policier est condamné à une peine de dix ans de prison à sécurité minimale, mais il a la possibilité de bénéficier d'une commutation sans condition s'il accepte d'être transféré dans une prison à sécurité maximale et de devenir ami avec un meurtrier en série présumé en échange d'aveux.

Est-ce que Severance ou Black Bird (ou peut-être les deux ?) gagneront un Golden Globe ? Réponse le 10 janvier 2023 !

Découvrez l'ensemble des nominations sur le site des Golden Globe Awards 2023.