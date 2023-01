Critics Choice Awards 2023 : Black Bird et Pachinko ont reçu un prix

L'un des objectifs d'Apple avec ses créations originales, c'est bien évidemment de se faire remarquer dans les prestigieuses cérémonies de remises de prix aux États-Unis et à l'international. Bonne nouvelle, pour la 28e édition des Critics Choice Awards qui vient d'avoir lieu, c'est une prouesse puisque 2 séries Apple ont réussi à remporter un prix.

Belle victoire pour Apple

Avec les Oscars et les Golden Globes, la cérémonie Critics Choice Awards est probablement l'une des plus populaires aux États-Unis. Que ce soit Apple TV+ ou les autres services de streaming, chacun essaie de se démarquer de la concurrence en recevant une nomination et un prix. Pour cette année, Apple s'en sort pas si mal avec des récompenses pour deux de ses séries qui sont disponibles dans le catalogue d'Apple TV+ depuis plusieurs mois.



Sur 8 nominations, Apple arrive décrocher 2 prix pour les séries Black Bird de Dennis Lehane et Pachinko de Soo Hugh. Une performance légèrement décevante, mais tout de même satisfaisante, car les créations originales Apple ont réussi à se faire remarquer et cela apporte une bonne publicité pour ces deux séries fantastiques.

Du côté de la série sud-coréenne Pachinko, la production originale remporte le prix de la meilleure série en langue étrangère, Apple est parvenu à battre :

1899 (Netflix)

Borgen (Netflix)

Extraordinary Attorney Woo (Netflix)

Garcia! (HBO Max)

The Kingdom Exodus (MUBI)

Kleo (Netflix)

My Brilliant Friend (HBO)

Pachinko a gagné face à une autre création originale Apple Téhéran qui figurait parmi les programmes qui avaient le plus de chances de remporter le prix.



Dernière récompense, c'est dans la catégorie : "Meilleur second rôle masculin dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision". Paul Walter Hauser qui joue le rôle du très perturbant Larry Hall dans la série à succès Black Bird remporte le prix dans cette catégorie très convoité.

L'acteur s'impose face à Ray Liotta de Black Bird, il a littéralement écrasé la concurrence, il y avait de nominé dans cette catégorie :

Murray Bartlett – Welcome to Chippendales (Hulu)

Domhnall Gleeson – The Patient (FX)

Matthew Goode – The Offer (Paramount+)

Shea Whigham – Gaslit (Starz)

Les défaites d'Apple TV+

Les Critics Choice Awards 2023 sont aussi synonyme de déceptions pour Apple TV+...

Dans la catégorie des meilleures séries dramatiques, Bad Sisters et Severance ont perdu face à Better Call Saul de la chaîne américaine AMC.

Dans la catégorie du meilleur acteur dans une série dramatique, Adam Scott de la série Severance a essuyé un échec face à Bob Odenkirk de Better Call Saul (encore une fois !).

Dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série dramatique, Sharon Horgan affiche une défaite face à Zendaya dans Euphoria de HBO.

Dans la catégorie du meilleur acteur dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision, Samuel L. Jackson dans la série Les derniers jours de Ptolemy Grey perd face à Daniel Radcliffe qui a impressionné tout le monde dans Weird: The Al Yankovic Story en exclusivité sur The Roku Channel.

Dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série limitée ou un film réalisé pour la télévision, Dominique Fishback de la série "Les derniers jours de Ptolemy Grey" subit une défaite face à Niecy Nash-Betts de Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story sur Netflix.

Le classement des services de streaming qui s'en sortent le mieux

C'est AMC et HBO qui récupèrent le plus de prix cette année. On remarque une gigantesque déception du côté de Netflix où le service affiche une performance assez surprenante. Voici le classement des plateformes de streaming qui ont remporté le plus de prix.