Game Awards 2023 : World of Goo 2 annoncé pour 2024 !

Douze ans après le premier World of Goo, et six mois après le remaster sur Netflix, Tomorrow Corporation vient d'annoncer World of Goo 2 lors des Game Awards 2023. Si les détails sont encore rares à son sujet, nous avons tout de même droit à une vidéo. De quoi ravir les amateurs de ce titre de réflexion unique.

Il y aura bien un World of Goo 2

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, World of Goo 2 ne renie en rien sa filiation avec le World of Goo original, et c'est une excellente nouvelle. Alors qu'on ne connait pas encore les plateformes visées (mobile, console, PC, Mac), rappelons que World of Goo reste l'un des meilleurs jeux mobiles encore aujourd'hui. Le mieux, c'est d'y jouer sur iPad avec le tactile et un écran confortable.



Espérons que Netflix ne fera pas main-basse sur World of Goo 2, ce qui priverait les non abonnés au service de streaming d'un superbe titre. Quoi qu'il en soit, regardez la bande-annonce de World of Goo 2 ci-dessous :

Tomorrow Corporation a le chic pour nous accrocher puisque le studio ajoute qu'il s'agit du plus grand jeu réalisé par l'équipe, composée des mêmes personnes (et amis) qui ont réalisé le premier jeu. Difficile à dire avec cette succincte vidéo.



En attendant d'en savoir plus sur WOG 2, vous pouvez obtenir le remaster du premier jeu sur iOS et Android avec un abonnement Netflix actif.

Télécharger le jeu gratuit World of Goo Remastered