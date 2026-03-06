Depuis quelque temps, une rumeur persistante évoque l’arrivée d’un HomePad, un appareil hybride qui combinerait les fonctionnalités du HomePod et de l’iPad. Ce nouveau produit ne pourrait toutefois espérer rencontrer le succès commercial sans un Siri réellement performant. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle son lancement seraitrégulièrement repoussé.

Le HomePad d’Apple repoussé à l’automne 2026, encore à cause de Siri

Le HomePad, cet appareil hybride entre un HomePod et un iPad que l’on attend depuis plus d’un an, ne serait pas pour tout de suite. Selon le leaker Kosutami, le lancement du produit aurait été repoussé à l’automne 2026, sans autre précision sur la date exacte.



Ce glissement n’est pas une surprise pour ceux qui suivent le dossier de près. Initialement prévu pour le printemps 2025, l’appareil accumule les retards depuis plusieurs mois. La raison avancée reste la même : Siri. Apple conditionne le lancement du HomePad à l’arrivée d’une version sensiblement améliorée de son assistant vocal, et cette mise à niveau tarde.

Mark Gurman de Bloomberg avait déjà rapporté que le HomePad était étroitement lié aux futures capacités d’intelligence artificielle de Siri. Or, les améliorations de Siri propulsées par Gemini seraient désormais repoussées au plus tôt à iOS 26.5, voire à iOS 27. Dans ce contexte, Apple ne semble pas disposée à lancer un produit dont la proposition de valeur repose précisément sur un assistant qui n’est pas encore à la hauteur.



Le concept du HomePad est simple sur le papier : un écran tactile monté sur une base audio, pensé pour la maison connectée. Un appareil de ce type doit convaincre par ses interactions vocales et gestuelles, ce qui rend la dépendance à Siri d’autant plus critique. Lancer le produit avec la version actuelle de l’assistant serait prendre un risque commercial évident, et Apple préfère visiblement attendre.



Reste la question centrale : Siri sera-t-il enfin prêt d’ici là ?