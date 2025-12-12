iOS 26 donne des indices sur le futur HomePad d'Apple

Des fuites de code confirment l'arrivée imminente du hub domestique d'Apple et d'une mystérieuse caméra de sécurité prévus pour le printemps 2026. Ces révélations, issues d'une version interne d'iOS 26, dévoilent plusieurs détails techniques sur ces nouveaux produits qui marquent un tournant dans la stratégie maison connectée de la Pomme.

Un hub domestique intelligent dopé à l'IA

Le code interne révèle que le futur hub, identifié sous le nom de code J490, embarquera une puce A18 et sera équipé d'une caméra frontale ultra grand-angle limitée à 1080p avec la technologie Center Stage. Cette configuration permettra de passer des appels FaceTime directement depuis l'appareil, sans nécessiter un iPhone ou iPad à proximité.

L'intégration de Face ID constitue l'une des fonctionnalités les plus intéressantes. Le système pourra non seulement authentifier les utilisateurs mais aussi identifier automatiquement la personne présente dans la pièce pour basculer vers son profil personnel. Cette approche multi-utilisateurs promet une expérience vraiment personnalisée dans les foyers partagés. Apple aurait déjà développé une application interne pour tester la précision de cette reconnaissance faciale.

Avec sa puce A18, l'appareil supportera naturellement Apple Intelligence et la nouvelle version de Siri basée sur des modèles de langage avancés. Le timing de lancement, prévu pour mars ou avril 2026, coïncide d'ailleurs avec l'arrivée anticipée de cette mouture améliorée de l'assistant vocal dans iOS 26.4.

Une caméra de sécurité dans les cartons

Un second appareil, portant le nom de code J229, apparaît également dans ces fuites. Décrit comme un accessoire plutôt qu'un produit autonome, il intégrerait plusieurs capteurs, une caméra capable de capturer des images et la possibilité de détecter des sons d'alarme. Ces caractéristiques correspondent parfaitement à une caméra de sécurité connectée, un marché sur lequel Apple n'est pas encore présent.

Cette offensive dans la domotique s'inscrit dans une réorientation stratégique majeure initiée après l'abandon du projet Apple Car. La marque concentre désormais ses efforts sur trois piliers : les appareils portables, la robotique et l'habitat connecté, avec un écosystème qui pourrait rapidement s'enrichir puisqu'une sonnette vidéo avec reconnaissance faciale serait également en développement, bien que son lancement ne soit pas attendu avant plusieurs années.



Source