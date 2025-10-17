Face ID pour Mac serait toujours prévu, mais pas pour tout de suite

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'introduction de Face ID sur les Mac, souvent évoquée comme un remplacement de Touch ID, n'est pas pour bientôt. Bien qu'Apple envisage de passer de Touch ID à Face ID pour sa gamme de Mac, Gurman indique que ce changement n'aura lieu que dans "des années".

Touch ID est bien pratique

Au cours des cinq dernières années, les analystes ont prédit à tort l'arrivée de Face ID sur les Mac à plusieurs reprises, dont le journaliste de Bloomberg. En 2021, il avait estimé que Face ID arriverait "d'ici quelques années" et avait suggéré qu'il était prévu pour l'iMac M1, ce qui ne s'est pas concrétisé. En 2022, il a confirmé qu'Apple travaillait définitivement sur Face ID pour les Mac, mais sans certitude quant à son lancement.

Dans sa dernière saillie concernant les MacBook Pro OLED à venir en 2026, Gurman n'a fourni aucune nouvelle information sur Face ID sur ordinateur, ce qui laisse penser que la fonctionnalité pourrait rester au chaud encore deux, trois voire cinq ans.



En 2021, le vice-président marketing d'Apple, Tom Boger, avait expliqué que l'absence de Face ID sur les Mac s'expliquait par la commodité de Touch ID, les mains des utilisateurs étant déjà sur le clavier. Il est vrai qu'on n'imagine pas comment Face ID pourrait révolutionner l'identification sur Mac, Touch ID étant très rapide et précis.



Toutefois, la position d'Apple pourrait évoluer avec l'arrivée prévue des Mac à écran tactile fin 2026 ou 2027.