Apple a réfléchi à un HomePod avec une caméra dès 2017

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple aurait pu doter son HomePod d'une caméra et de capteurs avancés dès 2017. John Ternus, aujourd'hui directeur de l'ingénierie hardware chez Apple, a mis le veto sur ces fonctionnalités, jugeant que le surcoût de développement n'en valait pas la chandelle. Une décision qui, avec le recul, interroge.

Une occasion manquée dans la maison connectée

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Ternus était sceptique quant au potentiel commercial des enceintes connectées lorsque Amazon Echo et Google Home ont débarqué sur le marché. Résultat : le HomePod original, lancé en 2017, s'est retrouvé cantonné au rôle d'enceinte premium sans vraie dimension domotique, malgré l'intégration de Siri. Face aux produits Amazon et Google, bien plus ouverts et polyvalents, Apple n'a jamais réussi à s'imposer dans cet espace. Ternus a lui-même reconnu une part de responsabilité dans ce retard accumulé.

Pourtant, imaginez un HomePod capable de reconnaître les visages, de surveiller l'entrée d'un domicile ou de piloter les automatisations HomeKit via une caméra intégrée, dès 2018. Apple aurait pu anticiper de plusieurs années ce que la concurrence propose aujourd'hui en standard, notamment Amazon avec ses caméras Ring.

Apple repart à l'attaque de la maison connectée

Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et Ternus a visiblement tiré les leçons du passé. Il pilote désormais trois nouveaux produits destinés à repositionner Apple dans la maison connectée : un hub domestique avec reconnaissance faciale (J490, surnommé "HomePad"), un petit capteur dédié à la sécurité du domicile (J450) et un appareil robotique (J595). Le HomePad est attendu pour l'automne 2026, si le Siri dopé à l'IA est prêt.

Ces produits reprennent exactement ce qui avait été écarté il y a près de dix ans, avec en prime l'intelligence artificielle embarquée. Apple arrive en retard sur ce marché, mais arrive avec des ambitions clairement revues à la hausse. La question reste entière : est-ce suffisant pour rattraper Amazon et Google, solidement installés dans les foyers depuis des années ? L'écosystème intégré avec tous les appareils Apple pourrait faire la différence.



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