La nouvelle Google Home avec « Ask Home » arrive sur iPhone

Google a commencé à déployer la version 4.0.54 de l'application Google Home pour iOS, introduisant un redesign significatif avec la nouvelle fonctionnalité « Ask Home ». La mise à jour, repérée plus tôt dans le programme bêta public, a débuté son déploiement ce week-end avant une annonce prévue pour le 1er octobre.

Principales fonctionnalités du redesign

Interface actualisée : L'application arbore une icône arrondie avec une palette de couleurs en dégradé, en harmonie avec le design des applications Google G et Gemini. Lors du redémarrage, les utilisateurs découvrent une animation lumineuse autour de la nouvelle barre « Ask Home », affichée en haut des trois onglets principaux de l'application.

L'application se compose désormais de trois onglets : Accueil, Activité et Automatisations. L'onglet Accueil comprend des sous-onglets comme Favoris, Appareils, Caméras, Lumières et Wifi, avec une interface glissante où l'onglet sélectionné est mis en évidence dans un rectangle arrondi. Les vignettes des appareils restent inchangées, et les onglets Activité et Automatisations conservent leurs mises en page avec des icônes de barre inférieure mises à jour.

L'application se compose désormais de trois onglets : Accueil, Activité et Automatisations. L'onglet Accueil comprend des sous-onglets comme Favoris, Appareils, Caméras, Lumières et Wifi, avec une interface glissante où l'onglet sélectionné est mis en évidence dans un rectangle arrondi. Les vignettes des appareils restent inchangées, et les onglets Activité et Automatisations conservent leurs mises en page avec des icônes de barre inférieure mises à jour. Fonctionnalité « Ask Home » : En appuyant sur la barre « Ask Home », une interface de chat s'ouvre avec un carrousel de vignettes d'appareils pour activer/désactiver rapidement ou accéder aux contrôles complets. Initialement, elle sert d'outil de recherche d'appareils, affichant des vignettes, actions et automatisations au fur et à mesure de la saisie. Les invites plus avancées ne sont pas encore actives, avec un message indiquant : « Ask Home n'est pas encore prêt pour votre maison, mais vous recevrez une notification lorsqu'il le sera. »

Les invites plus avancées ne sont pas encore actives, avec un message indiquant : « Ask Home n'est pas encore prêt pour votre maison, mais vous recevrez une notification lorsqu'il le sera. » Contrôles rapides : Un bouton circulaire à gauche de la barre « Ask Home » permet de basculer entre les statuts Maison ou Absent. Un bouton « plus » vertical permet d'ajouter des appareils, des groupes de haut-parleurs, des automatisations, des applications ou services liés, des membres de la maison ou de nouvelles maisons. Le menu du compte donne accès aux Paramètres, Nouveautés, Boîte de réception, Changer de maison, Public Preview, Aide et Retours, reprenant l'onglet Paramètres précédent.

Les accès de Gemini pour Home

Pour utiliser « Ask Home », les utilisateurs doivent accepter les autorisations Gemini pour Home, qui incluent : Accès partagé : L'assistant vocal Gemini pour Home est accessible à tous les membres du foyer, y compris les invités, avec des réponses audibles dans les espaces partagés.

L'assistant vocal Gemini pour Home est accessible à tous les membres du foyer, y compris les invités, avec des réponses audibles dans les espaces partagés. Fonctionnalités Voice Match : Les membres du foyer avec Voice Match activé peuvent rechercher et visualiser l'historique vidéo des caméras ou sonnettes compatibles sur des écrans intelligents, selon le type d'abonnement. Les résultats de l'historique des caméras en audio uniquement peuvent être activés dans les paramètres.

Gemini Live et comportement du microphone : Pour certaines requêtes et la fonctionnalité Gemini Live, le microphone reste actif pour permettre des questions de suivi sans dire « Hey Google ». Le micro se désactive après une brève période d'inactivité ou lorsque la conversation est terminée, avec un indicateur visible sur l'appareil pendant l'activité. Google conseille de s'assurer que les membres du foyer sont conscients de ce comportement.

Prochaines étapes

La fonctionnalité complète « Ask Home » devrait être lancée mercredi après les annonces officielles de Google, mais probablement que pour les anglophones dans un premier temps. Le redesign maintient les contrôles de lecture familiers et se concentre sur la simplification de l'expérience utilisateur avec un look modernisé et une accessibilité accrue pour la gestion de la maison intelligente. Pour plus de détails, les utilisateurs peuvent consulter la page des divulgations Ask Home de Google.



Rappelons que du côté d'Apple, l'application Maison a été repensée en 2023 et devrait être bien plus pertinente encore avec Siri 2.0 qui est prévu pour iOS 26.4.

Télécharger l'app gratuite Google Home