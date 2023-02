L'application Maison retrouve son nouveau design avec iOS 16.4 beta 1

Avec iOS 16, Apple avait introduit un tout nouveau design de l'application Maison qui a pour objectif de rassembler en un seul endroit l'ensemble de vos appareils compatibles HomeKit. Malheureusement, le nouveau design de l'app était accompagné de nombreux bugs, ce qui a poussé Apple à remettre l'ancienne interface, le temps de réaliser quelques modifications.

La nouvelle architecture de l'app Maison est de retour

Si vous êtes développeur et que vous avez installé la première bêta d'iOS 16.4 hier soir, vous avez probablement remarqué que le nouveau design de l'application Maison est de retour. Comme pour la première approche, la nouvelle interface n'est pas imposée à l'utilisateur, cependant il est vivement encouragé à passer à la dernière version de Maison.



Pour Apple, l'architecture 2023 de l'application offre un accès plus efficace et fiable aux appareils de votre domicile, c'est un atout considérable pour l'interaction, mais aussi un petit gain de temps quand vous souhaitez baisser un volet, allumer une lumière, allumer votre Apple TV...

Apple travaille sur cette interface HomeKit depuis longtemps, l'entreprise avait pris en compte les avis de sa communauté qui désirait un design plus simple à utiliser où il serait facile de retrouver un accessoire HomeKit à contrôler quand on en possède une grande quantité chez soi.



Le lancement de l'application Maison 2.0 a été assez chaotique, ce qui a poussé Apple à retirer la nouvelle interface et remettre l'ancienne temporairement. Certains appareils HomeKit n'apparaissaient pas dans les paramètres, tandis que d'autres restaient dans un état de "configuration/mise à jour" même après qu'ils étaient censés avoir été mis à jour, les invitations à partager la maison avec d'autres utilisateurs Apple échouaient et l'enregistrement vidéo sécurisé HomeKit de certains utilisateurs ne fonctionnait plus.

Aujourd'hui, Apple certifie que tout est résolu et que l'expérience utilisateur pourra être complète et satisfaisante !