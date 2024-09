Netflix annonce un nouveau design à venir pour son application TV

Avec une concurrence toujours plus importante et pointilleuse sur l'expérience utilisateur, Netflix n'a pas le choix que de se renouveler régulièrement. C'est justement ce que va faire le service de streaming, la firme américaine a annoncé aujourd'hui une toute nouvelle interface pour son application disponible sur les téléviseurs. L'objectif sera que les utilisateurs se sentent davantage à l'aise avec des informations plus accessibles, des animations plus modernes...

Netflix se refait une jeunesse

Netflix a annoncé aujourd'hui au média The Verge une refonte majeure de la page d'accueil de son application TV, l'entreprise vise à améliorer l'expérience utilisateur et surtout à faciliter la navigation. Voici un aperçu des principaux changements et des objectifs de cette mise à jour !

Une toute nouvelle page d'accueil

La page d'accueil de l'application TV de Netflix va complètement se transformer, Netflix va procéder au remplacement des vignettes statiques actuelles par des vignettes extensibles et animées (pour la plupart). Ces nouvelles vignettes permettront de présenter plus de détails sur le contenu lorsqu'on les survole. L'objectif est de rendre l'interface plus dynamique et informative.



Avec la nouvelle interface, survoler une émission ou un film déclenchera la lecture d'un court aperçu directement dans la vignette. Sous chaque vignette, les utilisateurs pourront rapidement voir des informations essentielles telles que le synopsis, l'année de sortie, le nombre d'épisodes et le genre du programme. Cette approche vise à offrir une meilleure vision d'ensemble du contenu sans avoir à cliquer sur chaque titre.

L'objectif principal de cette refonte est de simplifier la navigation et l'accès aux informations pour les utilisateurs. Netflix estime que l'interface actuelle peut être grandement améliorée pour offrir une expérience plus fluide et intuitive. Cette mise à jour vise à réduire les efforts nécessaires pour trouver et décider de regarder un contenu. Y compris sur Apple TV.



Pat Flemming, directeur principal du produit de Netflix, a déclaré :

Nous voyons souvent des membres faire de la gymnastique avec leurs yeux. Nous voulions vraiment que les membres aient plus de facilité à déterminer si un titre leur convient.

Le menu change de place

Fini la barre latérale à gauche de l'écran, Netflix l'a remplacé par un nouveau menu en haut de l'écran. Ce menu comprendra les sections dans l'ordre de gauche à droite :

Recherche (la loupe) Accueil Séries Films Mon Netflix

Vous allez nous dire : "mais qu'est-ce que la rubrique Mon Netflix sur la nouvelle interface ?". La nouvelle catégorie "Mon Netflix" permettra aux utilisateurs d'accéder facilement à "Ma liste" et de retrouver leurs contenus préférés/déjà visualisés plus rapidement. Le service de streaming proposera aussi des recommandations personnalisées par l'algorithme, ce sera VOTRE espace rien qu'à vous.

Et les catégories, elles disparaissent ?

Pas du tout ! L'un des points forts des services comme Netflix, c'est la gestion des contenus par thématique, supprimer les catégories serait une grosse erreur et Netflix l'a bien compris. Afin d'éviter de surcharger la nouvelle interface moderne, Netflix a pris la décision de basculer toutes les catégories (comédie, romantique, horreur, drame, thriller...) directement dans l'onglet de recherche. Cela veut dire que dès que vous voudrez faire une recherche via les catégories, il sera nécessaire de se rendre dans la loupe en haut de l'écran.



La nouvelle page d'accueil a déjà été testée auprès d'un petit groupe d'abonnés disposant de téléviseurs intelligents et d'autres appareils de streaming. Si ces tests sont concluants, Netflix envisage d'étendre cette mise à jour à un plus grand nombre de membres. Cette phase de test est cruciale pour s'assurer que les changements répondent bien aux attentes des utilisateurs et améliorent réellement leur expérience. La priorité est d'éviter que la nouvelle interface déplaise et que cela pousse à la résiliation à cause d'un manque d'affinité avec la nouvelle expérience.



Source