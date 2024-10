Netflix abandonne son application pour le Meta Quest

Netflix a récemment pris la décision de retirer son application de streaming dédiée aux casques Meta Quest, marquant la fin d’une ère pour les utilisateurs de réalité virtuelle. Cette décision s’inscrit dans un contexte où Netflix a également choisi de ne pas développer d’application dédiée pour le casque Vision Pro d’Apple, obligeant les utilisateurs des deux plateformes à se tourner vers leurs navigateurs intégrés pour continuer à regarder leurs films et séries préférés.

Une transition vers le streaming par navigateur

L’application Netflix pour les casques de réalité virtuelle avait initialement été lancée en 2015 pour le Samsung Gear VR, avant d’être portée sur l’Oculus Go puis sur le Meta Quest. Malgré sa popularité, l’application n’a jamais été mise à jour pour s’adapter aux nouvelles technologies, restant bloquée à une résolution de 480p sans fonctionnalités de réalité mixte.

En juin, Meta a mis à jour son système d’exploitation pour améliorer la prise en charge de Netflix via son navigateur intégré, permettant désormais le streaming en 1080p. Cette mise à jour a permis de compenser partiellement la perte de l’application native, mais les utilisateurs doivent se passer du téléchargement de contenu pour un visionnage hors ligne. Netflix cherche de plus en plus à se passer d'application pour diffuser ses contenus ; il n'existe pas d'app sur Mac par exemple.

Les utilisateurs du Vision Pro dans la même situation

Les propriétaires de l'Apple Vision Pro se trouvent dans une situation similaire. Netflix n’a pas développé d’application native pour le casque, obligeant les utilisateurs à regarder leurs contenus via le navigateur intégré. Bien que cela permette de bénéficier de la haute résolution et des fonctionnalités de réalité augmentée du Vision Pro, l’absence d’une application dédiée est regrettée.

Heureusement, des développeurs tiers ont pris l’initiative de créer des applications alternatives comme Supercut, qui offre une expérience de visionnage améliorée avec une interface de type “cinéma”. Ces solutions permettent aux utilisateurs du Vision Pro de profiter pleinement de leurs contenus Netflix dans un environnement virtuel plus immersif.