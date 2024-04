Supercut diffuse Netflix et Prime Video en 4K sur Vision Pro

Le Vision Pro est le meilleur moyen de regarder des vidéos, comme nous l'avions exprimé lors du test du casque d'Apple, mais des services comme Netflix ou Prime Video ne semblent pas au courant. Les deux plateformes n'ont pas daigné proposer d'applications, ce qui a poussé Christian Privitelli à développer Supercut.

Comme l'explique le développeur australien de 19 ans, Supercut est une application visionOS qui offre une expérience de premier ordre aux abonnés de Netflix et d'Amazon Prime Video sur Vision Pro. Mais ce n'est pas juste un moyen de regarder ses films et séries préférés sur le casque, c'est le seul à date qui permet de profiter de la 4K, du son Dolby Atmos et de l'audio multicanal.



Si Amazon autorise l'app iPad à tourner sur le casque (à une résolution pas terrible), Netflix a carrément bloqué son app. Un geste mesquin, alors que votre application adorée, iSoft, tourne en natif sur tous les appareils Apple dont le Vision Pro depuis un moment.

Plongez dans une manière transparente et immersive de profiter de tous vos favoris avec Supercut ! Il offre bien plus qu'un simple raccourci vers le site web que vous voulez depuis votre écran d'accueil, et a été conçu pour rendre l'expérience de lecture sur le web plus immersive, et l'expérience de navigation se sentir comme à la maison sur votre appareil.

Regardez une vidéo de présentation de Supercut :

Say hello to Supercut.🎬🍿



My Netflix and Prime Video app for Vision Pro is now available to download on the App Store. pic.twitter.com/V9wKLnCSPy