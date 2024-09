La technologie Omniverse de NVIDIA diffuse la 3D sur le Vision Pro

La technologie de NVIDIA Omniverse Cloud, associée au Graphics Delivery Network de l'entreprise va bientôt permettre aux développeurs d'interagir avec des objets numériques 3D entièrement rendus et diffusés sur l'Apple Vision Pro.​​​​

Nvidia apporte l'OpenUSD sur le Vision Pro

Vous connaissez NVIDIA pour ses cartes graphiques ou son service de streaming de jeux GeForce Now, mais la société développe également des applications pour les entreprises. Un nouvel outil construit avec les API Omniverse Cloud permet aux développeurs d'envoyer des scènes OpenUSD depuis leurs applications vers le Graphics Delivery Network, qui peut diffuser le contenu vers Apple Vision Pro.

Annoncé aujourd'hui à la NVIDIA GTC, un nouveau cadre logiciel basé sur les API (interfaces de programmation d'applications) d'Omniverse Cloud permet aux développeurs d'envoyer facilement leurs scènes industrielles Universal Scene Description (OpenUSD) depuis leurs applications de création de contenu vers le NVIDIA Graphics Delivery Network (GDN), un réseau mondial de centres de données prêts pour le graphisme qui peuvent diffuser des expériences 3D avancées vers Apple Vision Pro.

Si vous n'avez rien compris, il est possible de résumer en disant que les développeurs en entreprise pourront télécharger leur travail dans le nuage et le transmettre à un Vision Pro sans l'exécuter sur le processeur M2 local. Il permet également le rendu hybride qui combine le rendu local et le rendu à distance en utilisant les technologies d'Apple et de NVIDIA dans le même logiciel. Du streaming de rendu 3D avec une qualité graphique de haut vol.

Le nouveau framework pour visionOS a été annoncé lors de la conférence NVIDIA GTC, et le studio CGI Katana a présenté une démonstration vidéo d'un porteur d'un Apple Vision Pro utilisant un configurateur de voiture alimenté par le cloud de NVIDIA.



Le véhicule présenté dans la vidéo est appelé jumeau numérique. Un jumeau numérique est un objet tel qu'un véhicule construit à l'aide de statistiques et de mesures du monde réel pour le représenter dans une simulation.



Mike Rockwell, vice président du Vision Products Group d'Apple, a déclaré :

Les écrans ultra-haute résolution d'Apple Vision Pro, associés au rendu photoréaliste du contenu OpenUSD provenant de l'informatique accélérée de NVIDIA, ouvrent des perspectives incroyables pour l'avancement des expériences immersives. L'informatique spatiale va redéfinir la façon dont les concepteurs et les développeurs créent des contenus numériques captivants, en ouvrant une nouvelle ère de créativité et d'engagement.

Le passage d'un concept 3D d'un écran 2D à un environnement informatique spatial peut ouvrir de nouvelles possibilités d'interaction avec les données. Si l'Apple Vision Pro n'est pas encore capable de faire tourner ces modèles en local, le service RTX Enterprise Cloud Rendering de Nivida sait le faire.