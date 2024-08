Tim Cook : « Le Vision Pro est cher, parce que c’est la technologie de demain, aujourd’hui »

Les clients américains peuvent acheter dès aujourd’hui l’Apple Vision Pro dans les Apple Store. À l’occasion du lancement, Tim Cook a été aperçu à l’Apple Store de la 5e Avenue à New York. Le PDG a été aperçu sur les réseaux sociaux dans une multitude de vidéos, mais aussi à la télévision où il a accordé une interview à l’émission Good Morning America.

Tim Cook justifie le prix élevé de l’Apple Vision Pro

Dans le cadre d’une interview exclusive avec Good Morning America, Tim Cook a partagé sa vision de l’avenir de la technologie et la place qu’Apple compte y prendre. Le sujet principal a été (bien évidemment) le Vision Pro, un appareil que Cook n’hésite pas à qualifier de premier “ordinateur spatial”, une innovation qu’il positionne aux côtés de révolutions technologiques antérieures telles que l’iPhone pour l’informatique mobile et le Mac pour les ordinateurs personnels.



Le Vision Pro, avec son prix de lancement de 3 500 $, est présenté comme une porte d’entrée vers la technologie de demain, disponible dès aujourd’hui. Cette étiquette de prix est justifiée par Cook par la présence de plus de 5 000 brevets, ce qui en fait un produit innovant. Tim Cook dit ne pas voir le prix du Vision Pro comme un obstacle mais plutôt comme un investissement dans une technologie révolutionnaire.

Au cours de l’interview, Cook a mis en avant le rôle pionnier d’Apple dans l’introduction de produits qui ont changé la manière dont nous interagissons avec la technologie. Il a rappelé la succession d’innovations marquantes de la marque : le Mac, l’iPod, l’iPad, l’iPhone, l’Apple Watch, et maintenant le Vision Pro. Chacun de ces produits a marqué un tournant dans l’histoire, redéfinissant non seulement son marché mais aussi les interactions quotidiennes de millions de personnes.



Avec le Vision Pro, Apple s’aventure dans le domaine de l’informatique spatiale, offrant une expérience utilisateur immersive et polyvalente. Tim Cook a parlé de ce qu’on peut faire avec le Vision Pro :

Les gens vont interagir avec lui de différentes manières. Certaines personnes se connecteront avec FaceTime. Certaines personnes s'entraîneront dessus. Les chirurgiens s'entraîneront dessus. C'est tout simplement énorme. Il y a déjà plus d'un million d'applications pour cela.

Face aux inquiétudes que le Vision Pro pourrait isoler ses utilisateurs, Cook a souligné sa capacité à “rester connecté à la réalité”. Cook a par exemple mentionné Eye Sight qui permet aux gens de se voir et d’interagir entre eux tout en utilisant l’appareil, atténuant ainsi les craintes d’une expérience utilisateur solitaire.

Nous voulions que les gens puissent se voir les yeux dans les yeux, pas s’isoler dans un casque.

Avec son prix élevé justifié par l’innovation qu’il apporte, le Vision Pro est à la fois un défi et une promesse pour le marché. Tim Cook, en le comparant à des révolutions passées telles que l’iPhone et le Mac, place la barre très haut pour ce nouveau produit très haut de gamme. Reste à voir si les consommateurs seront prêts à investir dans cette vision de la technologie de demain, aujourd’hui.



