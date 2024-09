Le nouveau Immersed Visor attaque un Vision Pro 4x plus cher

Immersed Visor est un nouveau casque qui vise à combler le fossé entre les simples « moniteurs faciaux » comme le Viture One XR à 440 dollars et le Vision Pro autonome à 3 500 dollars. Pesant un peu moins qu'un iPhone 16 Pro et ses 199 grammes, il est proposé à 1 050 dollars, avec un compromis intéressant. Le nouveau Visor propose une expérience proche de visionOS en déportant les calculs sur un ordinateur.

Le Immersed Visor est un Vision Pro Lite

En effet, comme les casques VR pas chers, vous ne pouvez pas l'utiliser comme un appareil autonome - il est uniquement destiné à être utilisé comme un moniteur Mac - mais il offre un suivi des mains et des yeux ...

Pourtant, l'appareil en fait bien plus que des lunettes AR à la Snap, mais un moins qu'un casque complet. Concrètement, le Immersed Visor propose l'équivalent d'un écran OLED 4K devant chaque oeil, avec un champ de vision de 100 degrés. Il prend en charge le suivi 6DoF (ce qui signifie qu'il réagit aux mouvements sur différents axes, et pas seulement aux simples rotations de la tête), et il offre un suivi des mains et des yeux ainsi qu'une prise en charge de plus de cinq écrans dans un environnement de réalité virtuelle ou mixte.



Visor ne pèse que 186 g, soit un peu moins qu'un iPhone 16 Pro. Il est 64 % plus léger que le Meta Quest 3 (515 g) et environ 70 % plus léger que l'Apple Vision Pro (600 à 650 g).



L'une des principales différences entre les lunettes de base et le Vision Pro est que, sur l'appareil d'Apple, les moniteurs restent à l'endroit où vous les placez dans votre environnement physique, plutôt que de se déplacer avec votre tête. Le Visor a choisi la voie d'Apple.



Grâce à son suivi complet, vous pouvez vous lever, vous pencher ou vous tournez sur vous-même, et les écrans virtuels resteront plantés là où vous les avez placés. Vous pouvez choisir entre des environnements transparents et virtuels, et travailler en mode collaboratif avec d'autres utilisateurs, notamment en partageant des écrans. A priori, le mode multi est limité à 5 personnes.



Bien qu'on puisse le porter comme de simples lunettes, l'entreprise admet que ce n'est que pour inciter les gens à l'essayer, ou pour une utilisation très brève, et que vous devrez utiliser une sangle type de celle de Vision Pro pour une utilisation prolongée. Comme Apple, Immersed a opté pour un bloc-batterie autonome.

Le prix de la bête

La société Immersed a officiellement dévoilé le casque hier (dans plusieurs coloris), ce dernier sera commercialisé le mois prochain à deux tarifs. Soit vous débourser 1 049,98 dollars, soit vous acceptez un modèle d'abonnement : 40 dollars par mois pendant 24 mois ou 60 dollars par mois pendant 12 mois. Ce modèle ne sera pas livré avant « six mois après » le mois d'octobre, c'est-à-dire en avril 2025. Si vous souhaitez un appareil qui commence à être livré le mois prochain - c'est-à-dire la « Founder's Edition » - le prix passe à 1 350 dollars ou à 700 dollars plus les frais d'abonnement mensuels (mêmes prix que pour la version expédiée plus tard).



Le Visor fonctionne avec les ordinateurs Mac, Windows et Linux. Nous allons tenter d'en faire livrer un à la rédaction !