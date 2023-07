Netflix n’a pas le projet de développer une application native pour le Vision Pro

L’un des avantages majeurs de l’Apple Vision Pro, ce sera les contenus en streaming, il sera possible de voir des séries films, documentaires et même des événements sportifs en direct. Évidemment, quand on parle de streaming, on pense immédiatement à Netflix qui est le leader du streaming vidéo. Malheureusement, l’entreprise ne serait pas intéressé pour développer une application native sur visionOS !

Netflix n’est pas convaincu par l’Apple Vision Pro

L'Apple Vision Pro risque de connaître un lancement dépourvu de l'application native de Netflix, le leader du streaming vidéo dans le monde. Selon des informations récoltées par Mark Gurman de Bloomberg, Netflix n'aurait pas l'intention de développer une application spécifique pour cette nouvelle plateforme révolutionnaire. L'Apple Vision Pro a été conçu pour offrir une expérience utilisateur attrayante, en particulier pour les applications de streaming vidéo.



Malgré l'absence d'une application native, les utilisateurs pourront toujours regarder Netflix sur l'Apple Vision Pro grâce à l’application iPadOS qui sera accessible via l’App Store de visionOS. Cela signifie que, même si l'expérience utilisateur pourrait ne pas être optimale, les abonnés Netflix pourront toujours profiter de leurs séries et films préférés sur l’ordinateur spatial d'Apple.

Netflix a déjà prouvé sa capacité à offrir une expérience de streaming immersive sur d'autres plateformes de réalité virtuelle, comme le Meta Quest. Il est donc possible que Netflix puisse, à terme, s'intéresser à l'Apple Vision Pro. Il est probable que l’entreprise cherche d’abord à voir si développer une application sur visionOS est vraiment intéressant et rentable. Si l’ordinateur spatial d’Apple se vend bien et que le potentiel d’atteindre ses abonnés est important, il y a fort à parier que Netflix demandera à ses équipes de développeurs de se concentrer sur une application optimisée au Vision Pro.



Pendant ce temps, d'autres services de streaming vidéo sont prêts à exploiter pleinement les capacités de l'Apple Vision Pro dès les premiers jours de disponibilités. Par exemple, Disney envisage de créer des expériences interactives 3D spécifiques pour la plateforme, en s'appuyant sur des franchises populaires comme "Star Wars". Une chose est sûre, c’est que Disney semble avoir mieux compris que Netflix, le potentiel de l’Apple Vision Pro pour apporter une meilleure expérience que par un smartphone, une tablette, un ordinateur ou une TV.