Une sangle à 299 $ pour développer sur Vision Pro (+ mode diagnostic)

Comme si le casque n'était pas assez cher, Apple vend un accessoire supplémentaire à 299 $ pour les développeurs qui veulent pouvoir compiler directement sur le Vision Pro. En plus des 3 499 $, des options éventuelles et des taxes, il faudra encore mettre la main à la poche.

Un accessoire pour les développeurs

Via son site dédié aux développeurs, Apple propose en effet un "Developer Strap" à près de 300 dollars, qui permet une connexion USB-C entre le casque et un Mac.

Apple explique que cette sangle est utile pour "accélérer le développement d'applications et de jeux gourmands en ressources graphiques". Sans elle, il est possible de compiler en WiFi, mais c'est un peu plus lent. Elle est conçue pour offrir la même expérience audio que la sangle audio droite standard, de sorte qu'il peut être utilisé pour le développement et les tests.

Bien évidemment, la sangle "Developer Strap" n'est disponible que pour les développeurs qui sont connectés à un compte développeur américain payant. Les autres pays y auront droit plus tard, quand le casque sera commercialisé chez eux.

Les Apple Store ont déjà cet accessoire

Mais les développeurs ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter. En fait, Apple utilisera cet accessoire pour établir des diagnostics quand les clients viendront avec leur casque en Apple Store. Ainsi, les Genius pourront entrer en mode diagnostic sur un Vision Pro défectueux afin d'effectuer une restauration de visionOS par exemple.

Mode diagnostic

Après avoir retiré la sangle audio droite et installé la sangle de développement sur l'Apple Vision Pro, on peut passer en mode diagnostic comme ceci :

Appuyer sur la couronne numérique et la maintenir enfoncée.

Fixer le câble de la batterie tout en maintenant la couronne numérique.

Maintenir la couronne numérique enfoncée pendant 8 à 10 secondes jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Brancher l'Apple Vision Pro sur un Mac à l'aide d'un câble USB-C.

Le casque Vision Pro a été lancé ce vendredi 2 février dans les Apple Store aux États-Unis avec 600 applications. Concernant la France, ou le reste du monde en général, il faudra prendre son mal en patience. Aucune date n'a encore été communiquée.