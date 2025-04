La détection des chutes bientôt sur le Vision Pro ?

Apple pourrait étendre sa fonctionnalité de détection des chutes, actuellement disponible sur l'Apple Watch, à d'autres appareils portables comme le Vision Pro. Un récent brevet déposé par la firme de Cupertino révèle des plans pour intégrer cette technologie salvatrice dans les casques de réalité mixte, mais aussi dans de futurs dispositifs comme des lunettes intelligentes et même des lentilles de contact connectées.

Un système plus sophistiqué que sur l'Apple Watch

La détection de chute sur l'Apple Watch utilise principalement l'accéléromètre et le gyroscope pour identifier les mouvements brusques caractéristiques d'une chute. Le nouveau brevet d'Apple va beaucoup plus loin en proposant une approche biométrique avancée.

Le système décrit pourrait surveiller la dilatation des pupilles et détecter les signes de perte de conscience après un mouvement suspect. Par exemple, si les yeux d'un utilisateur restent fermés pendant une période prolongée (5 secondes, 10 secondes, voire plusieurs minutes) après une chute détectée, l'appareil pourrait automatiquement déclencher une réponse d'urgence.

Le brevet illustre comment un casque comme le Vision Pro pourrait capturer des images des yeux de l'utilisateur et déterminer si les paupières couvrent plus de 51%, 75% ou même 100% de la surface oculaire. D'autres données biométriques comme la pression artérielle, le rythme cardiaque ou la respiration pourraient également être analysées pour confirmer une perte de conscience. Ces mesures pourraient être prises par le Vision Pro lui-même, une Apple Watch ou de futurs AirPods embarquant des capteurs.

Une réponse d'urgence intelligente et contextuelle

L'innovation majeure réside dans la capacité du système à fournir des informations contextuelles aux services d'urgence. Grâce à l'intelligence artificielle et aux modèles d'apprentissage automatique, l'appareil pourrait résumer la situation et même décrire l'environnement. Par exemple, si un utilisateur chute dans un escalier, le Vision Pro pourrait non seulement détecter la chute, mais aussi analyser les images de l'environnement 3D pour communiquer aux secours que "l'utilisateur est tombé dans les escaliers". Le système inclurait également une option permettant d'annuler l'alerte en cas de fausse détection. Cependant, quand on connaît l'état actuel d'Apple Intelligence, on n'est pas près de voir un appareil Apple communiquer avec les urgences à 100% par IA.

Cette évolution technologique s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Apple qui continue d'enrichir son écosystème de santé et de sécurité. Après avoir révolutionné le suivi cardiaque et la détection d'accidents de la route sur l'Apple Watch et iPhone, la firme semble désormais prête à étendre ces fonctionnalités vitales à l'ensemble de ses appareils portables du futur.