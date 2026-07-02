Apple prépare de nouveaux iPad Pro M6 (ou M7) pour début 2027

Sans grande surprise, Apple prévoit de lancer de nouveaux iPad Pro 11 et 13 pouces au printemps 2027, selon Bloomberg. Pas de gros changement de design attendu : l’accent sera mis sur les améliorations internes.

Puce M6 ou M7 ?

Les nouveaux iPad Pro pourraient embarquer soit la puce M6, soit la M7. Apple lancera la M6 dès cette année dans un MacBook Pro 14 pouces mis à jour, tandis que le M7 est prévu pour la première moitié de 2027.

Bloomberg ne précise pas quelle puce sera choisie, mais si le M7 est prêt à temps, il pourrait équiper les nouveaux iPad Pro. Les deux puces seront gravées en 2 nanomètres, la M7 apportant des optimisations IA supplémentaires.

Apple aurait aussi testé un système de refroidissement à chambre à vapeur pour améliorer les performances thermiques, comme sur l’iPhone 17 Pro.

Contexte de sortie

Si ces iPad Pro sortent au printemps 2027, ils pourraient être présentés en même temps que l’iPhone 18e, l’iPhone 18 standard et l’iPhone Air 2, également prévus à cette période.

Une mise à jour bienvenue pour la gamme iPad Pro, même si elle reste assez discrète sur le plan du design. Pour mémoire, l’iPad Pro M5 actuel a repris 99% de son aîné, l’iPad Pro M4 qui avait introduit une finesse incroyable, un écran OLED et plus encore.

Vous attendez ces nouveaux iPad Pro ou vous trouvez que la gamme iPad stagne un peu ?