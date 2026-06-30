iPhone Air 2 : un premier visuel révèle un grand changement au dos

Le successeur de l’iPhone Air se précise. Un leaker vient de publier ce qu’il présente comme un rendu réaliste de l’iPhone Air 2, et un détail change tout à l’arrière de l’appareil. Apple a bien compris que la photo est un critère essentiel pour ses clients.

Un double capteur photo enfin au programme ?

Sur les images partagées par le compte Early Apple Leaks sur X, l’iPhone Air 2 conserve la silhouette ultra-fine de son prédécesseur, le bouton caméra et un design global très proche. Mais le grand changement se trouve au dos : on aperçoit clairement deux capteurs photo au lieu d’un seul. Ce double module (probablement un principal de 48 mégapixels + un ultra grand-angle) apporterait enfin un peu plus de polyvalence à l’iPhone Air, qui était jusqu’ici critiqué pour son unique capteur (capable de zoom optique 2x tout de même). C'est exactement ce qu'annonçait la rumeur depuis quelques mois.



Voici l'image du leaker, avec un petit coup de propre :

Design globalement fidèle

Hormis ce double capteur, le reste semble très proche du premier iPhone Air :

Écran presque bord à bord

Épaisseur record autour de 5,6 mm

Logo Apple centré

Bouton latéral pour l'appareil photo

Le leaker affirme qu’il s’agit du design actuellement testé chez Apple et qu’il serait « probablement finalisé ».

Crédible ou pas ?

Comme toujours avec ce type de fuites, il faut rester prudent. Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment indiqué que l’iPhone Air 2 pourrait conserver un seul capteur, avant de changer d'avis ce mois-ci.



Côté calendrier, l’iPhone Air 2 devrait arriver au printemps 2027, probablement en même temps que l’iPhone 18 standard et l'iPhone 18e.



Si ce visuel est authentique, le double capteur serait une évolution logique et bienvenue pour l’iPhone Air. Cela permettrait au modèle ultra-fin de gagner en polyvalence sans sacrifier son design signature. L'autre nouveauté serait à retrouver du côté de la batterie, pour améliorer l'autonomie, l'autre point sensible du modèle actuel.



Affaire à suivre dans les prochains mois.