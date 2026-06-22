Apple prépare une avalanche de nouveautés : 20 produits attendus d’ici fin 2027

Mark Gurman, de Bloomberg, a dressé dans son dernier "Power On" une liste impressionnante de plus de 20 produits qu’Apple devrait lancer d’ici la fin 2027. Après une WWDC 2026 riche en logiciels, l’année 2026 et 2027 s’annoncent particulièrement chargées pour la firme de Cupertino.



Voici le récapitulatif des principales rumeurs, certaines étant plus que certaines.

iPhone

iPhone 18 Pro & Pro Max (septembre 2026) : puce A20 Pro, Dynamic Island plus petite, bouton Camera Control simplifié, nouvelle couleur Dark Cherry, ouverture variable sur au moins un capteur, modem C2 avec navigation 5G par satellite.

iPhone Ultra (pliable) : lancement prévu en septembre/octobre 2026 avec écran interne ~7,8" et externe ~5,4", deux capteurs arrière, Touch ID dans le bouton latéral.

iPhone 18 (standard) : reporté au printemps 2027.

iPhone Air 2 : Ajout d’un capteur Ultra Wide, puce A20 et meilleure autonomie.

iPhone 20 (20e anniversaire – 2027) : design presque borderless avec verre courbé sur les côtés.

Apple Watch

Apple Watch Series 12 et Ultra 4 (2026) : puce S11 ou supérieure, possibles changements de design (Touch ID ?), nouveaux capteurs santé et fonctionnalités satellite.

iPad

iPad 12 : passage à la puce A18 ou A19 pour supporter Apple Intelligence.

iPad mini 8 : puce A19 Pro / A20 Pro, écran OLED, système de haut-parleurs à vibration et résistance à l’eau.

Mac

Mac mini, Mac Studio, iMac : passage aux puces M5.

MacBook Ultra (fin 2026 / début 2027) : gros redesign avec écran OLED, écran tactile, Dynamic Island, design plus fin et puces M6 Pro / Max.

Maison & Audio

Nouvelle Apple TV 4K : puce A17 Pro, support Siri améliorée, puce N1 avec Wi-Fi 7, possible caméra FaceTime.

HomePod mini 2 : puce S9+, son amélioré, Wi-Fi 7, nouvelles couleurs.

Nouveau HomePod 3.

HomePad : nouvel appareil domotique avec écran 6-7", puce A18, Siri avancée et FaceTime.

AirPods Ultra : avec caméras pour Visual Intelligence / Siri.

Apple Glass : lunettes intelligentes attendues fin 2027.

Verdict

L’année et demie à venir, de juillet 2026 à fin 2027 s’annoncent comme des mois particulièrement riches pour Apple, avec notamment l’arrivée très attendue du premier iPhone pliable, un gros redesign des MacBook et de nombreuses avancées en matière de maison connectée et d’IA. Apple mise clairement sur une stratégie de renouvellement ambitieuse.



Quel produit vous excite le plus dans cette liste ? L’iPhone Ultra, le MacBook Ultra ou le nouveau HomePad ?