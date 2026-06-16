Pas d’iPhone 18 standard en 2026, confirmation du fournisseur Largan Precision

Apple va rompre avec sa tradition de plus de 15 ans. Selon de nouvelles informations concordantes, l’iPhone 18 standard ne sortira pas en septembre 2026, mais sera repoussé au printemps 2027. Seuls les modèles Pro et le premier iPhone pliable (iPhone Ultra) seront lancés cet automne, comme l'indiquait la rumeur depuis plus de six mois.

Confirmation indirecte mais solide d’un grand fournisseur

Lors de l’assemblée générale annuelle de Largan Precision (principal fournisseur de lentilles de caméra pour iPhone), le président Lin En-ping a déclaré qu’un « grand client américain » avait reporté le lancement d’un nouveau modèle au premier trimestre 2027. Cela a décalé les commandes de composants et boostera l’utilisation des usines au quatrième trimestre 2026.



Bien que le nom d’Apple n’ait pas été cité, le contexte est limpide : Largan est presque exclusivement lié à Apple pour les objectifs photo haut de gamme. Ces déclarations publiques sont rares chez les fournisseurs, ce qui leur donne encore plus de poids.

Nouvelle stratégie de lancements échelonnés

Apple préparerait une refonte majeure de son calendrier iPhone :

Septembre 2026 : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max + iPhone Ultra (premier modèle pliable)

: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max + iPhone Ultra (premier modèle pliable) Printemps 2027 : iPhone 18 standard, iPhone 18e et iPhone Air 2 (pas certain que ce dernier soit reconduit)

Cette approche permettrait à Apple de gérer plus efficacement la production alors que la gamme s’élargit à six modèles différents. Elle viserait aussi à maintenir un rythme de ventes constant tout au long de l’année, au lieu d’un pic unique en septembre. C'est aussi le moyen de conserver l'iPhone 17 au catalogue plus longtemps, lui qui se vend très bien grâce à un rapport qualité prix au top.

Ce que l’on sait des modèles 2026-2027

L’iPhone 18 standard conserverait le même design que l’iPhone 17 (écran 6,3 pouces).

L’iPhone 18e garderait un écran de 6,1 pouces.

Pas de grands changements esthétiques attendus sur les modèles de base cette année.

Les vraies nouveautés design et fonctionnalités se concentreraient sur les versions Pro et le modèle pliable, l'iPhone Ultra avec un écran externe de 5,4 pouces et un écran interne de 7,8 pouces pour une expérience inédite.

Pourquoi ce changement ?

Apple fait face à une gamme de plus en plus large et complexe. En séparant les lancements, l’entreprise peut mieux répartir ses ressources industrielles, optimiser les stocks et éviter la cannibalisation entre modèles. C’est la première fois depuis l’iPhone 4S (2011, l'année de la sortie de Siri) qu’Apple rompt volontairement avec son rythme annuel unique en septembre.



Si ces informations se confirment, 2026 sera une année atypique pour les fans d’iPhone. Ceux qui veulent le modèle standard devront patienter jusqu’au printemps 2027, tandis que les amateurs de haut de gamme et de nouveautés (pliable) seront servis dès septembre.