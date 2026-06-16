iPhone 18 standard : 12 Go de RAM pour faire tourner Siri AI

Bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas payer le prix fort : le prochain iPhone 18 standard devrait bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées de Siri et Apple Intelligence dès sa sortie, contrairement à l’iPhone 17. En tout cas, pour les pays hors de l'Europe, la fonction Siri AI étant bloquée chez nous à date.

Support actuel de Siri AI sous iOS 27 (juin 2026)

Actuellement, il existe trois niveaux de support pour les fonctionnalités d’IA sur iOS 27 :

iPhone 11 à iPhone 15 → iOS 27 supporté, mais aucune fonctionnalité Apple Intelligence

iPhone 15 Pro et toute la gamme iPhone 16 → Apple Intelligence disponible, mais pas les fonctionnalités les plus avancées en local comme la dictée améliorée

iPhone 17 Pro, Pro Max et iPhone Air → Accès complet à toutes les nouvelles fonctionnalités Siri (12 Go de RAM obligatoire)

Apple justifie cette limitation par le besoin de 12 Go de mémoire vive pour faire tourner les modèles d’IA les plus puissants directement sur l’appareil.

L’iPhone 18 change la donne

Selon une note d’analystes de KB Securities, toute la gamme iPhone 18 (y compris le modèle de base) devrait être équipée de 12 Go de RAM. Cette décision stratégique permettrait à Apple :

D’augmenter fortement l’adoption de ses fonctionnalités Siri AI

De rendre l’iPhone 18 plus attractif pour les acheteurs qui hésitent à passer sur les versions Pro

De stimuler les ventes globales

Le modèle de base de l’iPhone 18 devrait rester positionné à 799 $ / 969 €, ce qui en ferait l’iPhone le plus abordable offrant l’expérience complète d’Apple Intelligence et du nouveau Siri. Seul le futur iPhone 18e (modèle d’entrée de gamme ultra-économique) pourrait éventuellement rester à 8 Go de RAM et être privé de certaines fonctionnalités avancées.



Apple a visiblement compris que limiter les fonctionnalités IA aux seuls modèles haut de gamme freinait leur adoption massive. En équipant même le modèle de base en 2026-2027, l’entreprise rend son écosystème d’IA beaucoup plus accessible et compétitif face à Google et Samsung.



Si cette information se confirme, l’iPhone 18 deviendra le meilleur choix rapport qualité-prix pour profiter pleinement de l'IA chez Apple, alors même que l'iPhone 17 offre le meilleur rapport qualité prix actuellement.