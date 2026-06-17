iPhone Air 2 : ultra grand-angle, meilleure autonomie, printemps 2027

Mark Gurman apporte de nouvelles précisions sur l’iPhone Air 2 attendu au printemps 2027. Au programme : un double capteur photo enfin de la partie et une autonomie revue à la hausse, deux des principales critiques adressées au premier modèle ultra-fin d’Apple.

iPhone Air 2 : deux améliorations majeures confirmées par Gurman pour le printemps 2027

Après des mois de spéculations, Mark Gurman de Bloomberg vient de confirmer ce soir les grandes lignes de l'iPhone Air 2. Selon le journaliste, Apple prépare bien une deuxième génération de son smartphone ultra-fin pour le printemps 2027, avec deux évolutions attendues de pied ferme par les utilisateurs du modèle actuel.



La première concerne la photographie. L'iPhone Air 2 embarquerait deux capteurs au dos, contre un seul sur la version actuelle. Le 48 Mpx principal serait complété par un ultra grand-angle, une lacune que de nombreux acheteurs ont pointée du doigt depuis le lancement du premier iPhone Air. En revanche, pas de téléobjectif à l'horizon : Apple ferait l'impasse sur ce module pour cette génération, maintenant ainsi le positionnement intermédiaire de l'appareil entre l'iPhone standard et les modèles Pro.

La deuxième amélioration porte sur l'autonomie, talon d'Achille notoire du premier Air. Les prototypes en test chez Apple intègrent des travaux sur ce point, mais les moyens d'y parvenir restent flous. Une batterie physiquement plus grande semble difficile à loger dans le châssis fin qui fait la signature du modèle. Apple misera donc probablement en priorité sur des gains d'efficacité logicielle et matérielle, notamment grâce à la prochaine génération de puce Apple Silicon.



Sur le plan du design, aucun changement n'est prévu : l'iPhone Air 2 conserverait la silhouette du modèle actuel.



Ce lancement s'inscrit dans la nouvelle stratégie de calendrier d'Apple, qui échelonne désormais ses sorties sur deux fenêtres annuelles. Cet automne 2026 verront arriver les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et le tant attendu iPhone Ultra. Au printemps 2027, c'est au tour de l'iPhone Air 2, de l'iPhone 18 standard et de l'iPhone 18e de prendre la relève. Une organisation qui permet à Apple d'étaler ses annonces et de maintenir l'attention du marché tout au long de l'année.