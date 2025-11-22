Apple va célébrer ses 50 ans en 2026 avec une avalanche de nouveautés

2026 marquera une année historique pour Apple, qui fêtera ses 50 ans d’existence. Et selon les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois, la marque préparerait une avalanche de nouveautés pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, avec des lancements majeurs attendus dans quasiment toutes ses gammes de produits, de l’iPhone au Mac en passant par les écrans et accessoires avancés.

Apple va tout exploser en 2026

2026 ne sera pas une année comme les autres pour Apple. L’entreprise va fêter un demi-siècle d’existence, cinquante ans d’innovations technologiques, de design iconique et de produits devenus culturels. Et selon de nombreuses rumeurs, Apple préparerait un calendrier de lancements particulièrement dense pour marquer cet anniversaire historique.

Parmi les produits les plus attendus, l’un des plus commentés depuis plusieurs années pourrait enfin voir le jour. Il s’agit de l’iPhone pliable. Après avoir observé le marché, étudié l’ergonomie et testé différents prototypes en interne, Apple serait prête à entrer sur ce segment. L’iPhone Fold (nom provisoire) pourrait représenter la prochaine étape d’évolution du smartphone, avec un format hybride mêlant iPhone mini et iPad mini dans un seul appareil. Un lancement symbolique pour marquer un cap technologique important.

Toujours dans la gamme iPhone, l’iPhone 18 Pro attendu en 2026 pourrait inaugurer un nouveau design, ainsi qu’une nouvelle génération de processeur 2 nm et de capacités photographiques encore plus avancées. Cette génération pourrait aussi jouer un rôle dans les ambitions de l’entreprise autour de l’intelligence artificielle embarquée directement dans l’appareil. Tim Cook nous promet le nouveau Siri pour 2026 et iOS 27.

Du côté des Mac, l’année anniversaire s’annonce également très chargée. On parle d'un nouveau MacBook Air équipé de la puce M5, plus puissant, plus économe, toujours avec un design fin et léger. Le MacBook Pro 16 pouces devrait débarquer accompagné des versions M5 Pro, M5 Max et même M5 Ultra, visant les créateurs, développeurs, monteurs vidéo et professionnels de la 3D. Apple souhaiterait ainsi conserver une avance nette dans les performances par watt face à ses concurrents.

Les machines de bureau ne seraient pas oubliées. Le Mac Studio devrait connaître une mise à jour notable, tout comme le Mac mini, deux modèles très appréciés pour leur rapport puissance/compacité. Et pour accompagner ces machines, un nouveau Studio Display 2 pourrait également être présenté, avec une dalle améliorée, une meilleure luminosité et encore plus de précision dans l’affichage des couleurs. Sans oublier les AirPods 5, l’Apple Watch 12 et les différents accessoires.

Tout laisse penser que 2026 ne sera pas seulement une année symbolique mais un véritable festival de nouveautés. Apple fêtera ses 50 ans en montrant non pas seulement son histoire, mais surtout la vision de son futur. Pour cela, il faudrait, en plus de l'iPhone Fold, un aperçu des lunettes Apple Glass, non ?



Une année anniversaire qui pourrait marquer durablement la trajectoire de la marque pour la décennie à venir.