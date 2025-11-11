L’iPhone 18 Pro aurait une couleur vraiment unie au dos

Avec l’iPhone 17 Pro, Apple a enfin rompu avec les codes des dernières années en introduisant un tout nouveau module photo et une teinte uniforme sur l’ensemble de l’appareil. Une uniformité toutefois relative, la partie en verre au dos créant une légère différence de ton. La marque souhaiterait d’ailleurs corriger cet aspect dès l’année prochaine.

L'iPhone 18 Pro opterait pour un design arrière plus uniforme

L’iPhone 18 Pro pourrait marquer une évolution esthétique importante dans la gamme, avec l’abandon du design arrière bi-ton présent sur l’iPhone 17 Pro. Ce dernier arbore actuellement une distinction visible entre le verre arrière et le cadre en métal, créant un contraste subtil mais reconnaissable. Selon de nouvelles informations issues de fuites récentes, Apple travaillerait à uniformiser complètement l’apparence de la face arrière pour obtenir un rendu plus fluide et homogène.

D’après les détails évoqués par le leaker Instant Digital, Apple aurait mis au point un processus de fabrication amélioré permettant d’obtenir une teinte unique sur l’ensemble du dos, sans transition apparente entre le verre et le châssis. Cette approche s’inscrirait dans la tradition de la marque qui cherche à épurer toujours davantage les lignes de ses modèles Pro. Il est également évoqué que le blindage en verre pourrait présenter une légère transparence, laissant entrevoir subtilement certains éléments structurels, rappelant les essais visuels observés sur certains prototypes d’Apple ces dernières années.

En parallèle de ce changement esthétique, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient introduire des avancées techniques significatives. Les deux modèles seraient équipés de la puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, permettant des gains notables en énergie et en performance. Apple pourrait également passer à son propre modem maison, nommé C2, ce qui signifierait une rupture plus franche avec Qualcomm pour les futurs modèles Pro. Cette stratégie irait dans le sens d’une intégration matérielle encore plus poussée, déjà visible avec les iPhone 16e et iPhone Air.

Bien entendu, ces informations (rumeurs) proviennent de sources non officielles et doivent être considérées avec prudence.