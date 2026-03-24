L'OLED confirmé sur les prochains MacBook Pro M6 et iPad mini 8

Apple continue d’innover en 2026. Après plusieurs lancements déjà en ce début d'année, dont l'excellent MacBook Neo, deux produits phares devraient bientôt bénéficier d’une mise à niveau majeure : le MacBook Pro et l’iPad mini passeront pour la première fois à des écrans OLED.

MacBook Pro M6 et iPad mini : passage imminent à l’OLED

Selon un nouveau rapport de Digitimes, confirmant les dires de Bloomberg, Apple prépare l’arrivée d’écrans OLED sur le MacBook Pro équipé de la puce M6 ainsi que sur la prochaine génération d’iPad mini, la huitième. Ces deux appareils devraient être commercialisés dès l’automne 2026, probablement entre septembre et novembre, quasiment en même temps que le premier iPhone Fold.



Actuellement, Apple utilise déjà la technologie OLED sur toute sa gamme iPhone, sur l’Apple Watch et sur le Vision Pro. En revanche, elle reste très rare sur iPad et inexistante sur Mac :

Seul l’iPad Pro dispose aujourd’hui d’un écran OLED.

Aucun Mac n’est encore équipé de cette technologie.

Ce changement majeur devrait donc concerner le MacBook Pro M6 et le futur iPad mini.

Apple réduit sa dépendance vis-à-vis de la Chine

Ce passage à l’OLED s’accompagne d’un important changement stratégique. Face au durcissement des restrictions américaines, Apple souhaite diminuer sa dépendance aux fournisseurs chinois. Le rapport de Digitimes indique que la marque à la pomme va s’appuyer davantage sur les fabricants sud-coréens Samsung Display et LG Display.



Ces deux entreprises sud-coréennes devraient fournir la très grande majorité des panneaux OLED pour :

le MacBook Pro M6

le nouvel iPad mini 8

la future gamme iPhone 18

et le très attendu iPhone Fold

Une arrivée prévue cet automne

Les nouvelles versions du MacBook Pro M6 et de l’iPad mini 8 sont attendues sur le marché dès l’automne 2026. L’adoption de l’OLED sur ces deux produits représenterait une avancée significative en termes de qualité d’image : noirs plus profonds, contraste infini, couleurs plus vives et une consommation énergétique réduite.



Mark Gurman de Bloomberg avait déjà évoqué ces projets d’écrans OLED sur plusieurs nouveaux produits Apple. Le rapport de Digitimes vient aujourd’hui confirmer et préciser ces informations.



L’arrivée de l’OLED sur le MacBook Pro et l’iPad mini pourrait-elle vous inciter à changer d’appareil ?