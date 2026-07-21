Apple vient de remporter une nouvelle bataille juridique en Europe. L'EUIPO a refusé l'enregistrement de la marque « Eyephone », estimant qu'elle tirait indûment profit de la réputation mondiale de l'iPhone.

Eyefone contre iPhone : l'EUIPO tranche sans détour en faveur d'Apple

Vouloir surfer sur la notoriété de l'iPhone a un prix, et la société chinoise Shenzhen Eyefone Technology vient de le découvrir à ses dépens. En avril 2025, l'entreprise avait déposé en Europe la marque « Eyephone », dans l'idée de vendre sous ce nom des lunettes connectées, des ordinateurs portables, des logiciels d'intelligence artificielle ou encore des écouteurs. Un nom qui, prononcé à voix haute, ressemble un peu trop à celui du smartphone d'Apple pour n'être qu'une coïncidence.



L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a rendu sa décision le 8 juillet, et le verdict ne laisse aucune place au doute. Plutôt que de s'arrêter à la seule proximité phonétique entre les deux noms, l'EUIPO a construit sa décision autour d'un argument plus large : la réputation exceptionnelle de l'iPhone, bâtie sur près de deux décennies d'usage intensif depuis son lancement en 2007. Pour l'emporter, Apple n'a pas lésiné sur les moyens, produisant des audits de réseaux sociaux, des classements de ventes et des archives de presse remontant à ses débuts, de quoi noyer littéralement l'argumentation adverse sous les preuves.

Ce dossier illustre une stratégie qu'Apple affine depuis des années face aux dépôts de marques opportunistes venus de Chine, et qui s'appuie systématiquement sur le même principe juridique : le parasitisme, cette idée qu'une marque peut chercher à profiter indûment de la notoriété d'une autre sans jamais copier son logo ou son design. La marque n'a même pas besoin d'être identique pour tomber sous le coup du règlement européen, une simple ressemblance suggestive suffit dès lors que la confusion est plausible dans l'esprit du public.



Shenzhen Eyefone Technology dispose encore de deux mois pour saisir les chambres de recours de l'EUIPO. Mais face à la montagne de preuves déjà versée au dossier par Apple, les chances de faire basculer la décision paraissent minces. Une nouvelle victoire discrète, mais significative, dans la longue liste des batailles de marques que la firme de Cupertino mène aux quatre coins du monde.



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