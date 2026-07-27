L’action Apple atteint les 338 $ et frôle les 5 000 milliards de capitalisation

Apple a officiellement repris le titre de première entreprise la plus valorisée au monde face à Nvidia. Lors des échanges de vendredi, la capitalisation boursière d’Apple a dépassé celle de Nvidia, avec un gain de 17 points sur la semaine. Et ce lundi, elle atteint les 338 dollars.

En route vers les 5 000 milliards de dollars

Apple se rapproche rapidement de la barre symbolique des 5 000 milliards de dollars de capitalisation. Le titre a déjà touché les 4,97 billions de dollars. Nvidia avait été la première entreprise à franchir ce seuil fin 2025.

Après une légère baisse liée aux hausses de prix des Mac, iPad et autres produits (dues à la pénurie mondiale de mémoire RAM), l’action Apple a largement repris des couleurs au cours de la semaine.

Un contexte de transition

Ces records interviennent alors qu’Apple traverse une période de transition à sa tête. Tim Cook s’apprête à quitter son poste de PDG à la fin du mois d’août 2026. Il passera le relais à John Ternus et restera président exécutif du conseil d’administration.

Un retour en tête

Même si Apple et Nvidia se sont récemment disputé la première place, la firme de Cupertino a de nouveau pris l’avantage. La prochaine étape très attendue reste désormais le franchissement des 5 000 milliards de dollars de valorisation, à peine un an après les 4 000 milliards.

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